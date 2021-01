Sympatisk feiring av en personlighetsrik by

En god porsjon selvironi og varme gjør dokumentarfilmen «Bergen - I all beskjedenhet» til en fornøyelse å se.

«Bergen - I all beskjedenhet» inneholder en overflod av bilder fra byens historie.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bergen - I all beskjedenhet

Medvirkende: Frode Grytten, Irene Kinunda Afriyie, Kathe Johannesen, Stig Holmås, Morten Hammerborg, Jo Gjerstad, Helge Jordal, Marie Amdam m.fl. Sjanger: Dokumentar. Regi: Frode Fimland. Aldersgrense: Tillatt for alle.

Undertittelen på denne filmen framstår selvsagt som en gedigen selvmotsigelse. Det har vel aldri eksistert en beskjeden bergenser, og det er heller ikke noe spesielt beskjedent ved regissør Frode Fimlands skildring av byen. Men samtidig må det sies at han har lagt seg på et mindre brautende og selvskrytende nivå enn det man kanskje kunne mistenkt på forhånd, og sånn sett kan tittelen leses som et eksempel på den bergenske selvironien som til stadighet dukker opp i løpet av filmen. Dette er en lun og sympatisk dokumentar om en særegen by, framført av en rekke stemmer som på hver sin måte bidrar med kunnskap, minner og en god porsjon humor.

Filmen ble laget i forbindelse med Bergens 950-årsjubileum i fjor, og byr på rikelig med arkivbilder som gir innblikk i byens begivenhetsrike historie. Den er innom mye av det Bergen er kjent for, deriblant nedbør, dårlige fotballresultater og buekorps, hele tiden formidlet med en god blanding av stolthet og selvironi. Det handler om sjøfartshistorie, om internasjonal handel, krigens ødeleggelser og om bybrannenes innvirkning på nåtidens sentrumsbebyggelse, men vel så mye om såkalte vanlige folk og deres kår opp gjennom årene.

Filmskaperne har funnet fram til en imponerende mengde arkivopptak, noe av det over 100 år gammelt. Dette ruller og går mens et stort utvalg mer eller mindre kjente bergensere og tilflyttere fortaller om byen, folkene, historiske hendelser og av og til om seg selv. Lydsporet rommer alt fra Grieg til John Olav Nilsens musikk, og det er til tider imponerende hvor godt de ulike sangene passer inn i historiene som fortelles. Dette er åpenbart et prosjekt av og med folk som er glade i byen og folkene der, som forstår hvordan bergenserne har utviklet sine mange særegenheter, og som heldigvis klarer å formidle dette til oss utenforstående. Det er selvsagt en fordel å ha en viss kjennskap til byen for å få fullt utbytte av denne filmen, men den er heldigvis raus nok til å invitere alle andre også med på festen.