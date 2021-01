Pikant trekant-krim fra Bergen og Svalbard

KRIM: Forventninger som ikke innfris i forfatterens første «domestic crime».

Ingebjørg Berg Holm prøver seg innen sjangeren «domestic crime» i «Rasende binne». Problemet er at personene ikke er interessante nok, ifølge Aftenbladets anmelder. Foto: Vigmostad & Bjørke

Marit Egaas Stavanger

Ingebjørg Berg Holm: Rasende binne. Krim. 319 s. Vigmostad&Bjørke.

Jeg er på Knaben i minus 10, og tenker det vil å passe bra med en krim fra Svalbard. Men den gang ei, etter bare et par sider med iskald dramatikk flyttes handlingen til et vårlig Bergen, og det blir ikke mer Svalbard før helt mot slutten.

I Bergen møter vi Nina, Njål og Sol som veksler på å fortelle sine historier. Njål og Nina har nettopp avsluttet et forhold, men jobber fortsatt sammen på et forskningsprosjekt om isbreer. Njål har hovedomsorg for den lille datteren deres, Lotta. Nina sliter med tvangstanker og andre personlige problemer, men ønsker likevel å overta hovedansvaret for Lotta, fordi hun er redd Njål vil flytte til Svalbard med henne. Sol er ekskona til Njål som ikke kan få barn, og som blir besatt av Lotta.

Etter hvert utvider fortellingen seg. Nina er en tidligere student av Njål, og de innledet et forhold mens Sol var psykisk syk. Sol er en utradisjonell prest som gjerne vil ha Njål tilbake, mens Njål er en godslig og barsk akademiker med fascinasjon for vikingkulturen. Det kunne vært en nokså pikant trekanthistorie, dersom det ikke hadde vært en krim. Da leser jeg på en annen måte, men venter forgjeves på at disse relativt uinteressante folkene skal komme seg ut av de selvsentrerte storbylivene sine og gyve løs på hverandre, eller noe slikt. Men den forventede uhyggen, personlighetsforandringene og den sitrende spenningen tar vente på seg.

Ingebjørg Berg Holm (f. 1980) er bosatt i Bergen og har tidligere utgitt to historiske kriminalromaner. Nå prøver hun seg innen sjangeren «domestic crime», der forfattere som Ruth Lillegraven og Gillian Flynn har hatt stor suksess. Dette er psykologiske krimbøker som i stor grad foregår i hjemmet eller nære omgivelser, og det er kvinners erfaringer og det feministiske perspektivet som står sentralt. Det stemmer helt i denne romanen, for det er de to kvinnene og deres perspektiv som har forfatterens sympati. Njål framstilles som en nokså egoistisk drittsekk.

Problemet er at personene er ikke interessante nok og de framstår nærmest som klisjeer av overfladiske storbymennesker. Helt til handlingen flyttes til Svalbard, og Nina overtar som eneste forteller. Her er isbjørnene aldri langt unna og kulden, mørket og ensomheten kan få hvem som helst til å gå av skaftet.