Julequiz 1. nyttårsdag

Klarer du disse spørsmålene?

Trappetrinn

I denne oppgaven gjelder det å finne riktig svar ved hjelp av færrest mulig opplysninger.

Tema: Kultur og underholdning

5 poeng: Denne tegneserien ble skapt av tysk-amerikaneren Rudolph Dirks og debuterte 12. desember 1897 i New York Journals søndagsmagasin. 4 poeng: Serien regnes ofte regnes som verdens første moderne tegneserie, og den amerikanske tittelen er The Katzenjammer Kids. 3 poeng: På grunn av strid om rettighetene til serien startet opphavsmannen Dirks i 1914 serien The Captain and the Kids som handlet om de samme personene. 2 poeng: Guttenes mor, en feit kaptein (som er guttenes stefar) og Mekler Smekk er sentrale personer i tillegg til guttene selv. 1 poeng: De to tvillingene som er hovedpersoner i serien, het opprinnelig Hans og Fritz. På norsk har de samme navn som selve serien.

Fakta Svar: Knoll og Tott. Les mer ↓

Koblinger

Tema: Oppfinnere

Ofte er det strid om hvem som egentlig fant opp ditt og datt, for de fleste oppfinnelser bygger på noe andre kloke hoder allerede har tenkt eller gjort. Men noen er likevel gått inn i historien som oppfinneren av det ene og det andre, og noen fikk patent før kollegene. Derfor gir vi deg utfordringen: Vi lister opp en rekke oppfinnelser og oppfinnere, og du skal koble dem. Som vanlig sitter du igjen med en liten rest når oppgaven er utført.

A: Det luftfylte hjulet

B: Punktskrift, også kalt blindeskrift

C: Filmfremviseren

D: Den bensindrevne bilen

E: Boktrykkerkunsten

F: Fonografen

G: Dynamitt

H: Telefonen

1: Auguste og Louis Lumière

2: Johann Gutenberg

3: Carl Friedrich Benz

4: Alfred Nobel

5: John Boyd Dunlop

6: John Stith Pemberton

7: Antonio Meucci

8: Thomas Alva Edison

9: Louis Braille

Fakta Svar: A5, B9 C1, D3, E2, F8, G4, H7 Ofte omtaler vi Graham Alexander Bell som oppfinner av telefonen, men så enkelt er det ikke. Ifølge Wikipedia anerkjente den amerikanske regjering i 2002 den italienske oppfinneren Antonio Meucci som telefonens egentlige oppfinner. Han fant den opp allerede i 1849, men hadde ikke råd til å søke om et formelt patent. Senere ble oppfinnelsen hans stjålet av Bell som registrerte oppfinnelsen som sin egen. Meucci gikk til retten, men døde før rettssaken. Hva John Stith Pemberton gjør i listen vår? Han er mannen som fant opp Coca-Cola. Les mer ↓

Rekkefølge

En klassiker: Her er verdens åtte største land – begynn med det største og sett landene i rett rekkefølge.

Canada

Argentina

Brasil

USA

India

Russland

Kina

Australia

Fakta Svar: Her er rekkefølgen: 1: Russland 2: Canada 3: USA

4: Kina 5: Brasil 6: Australia 7: India 8: Argentina Rekkefølgen er hentet fra CIA World Factbook. Hvis EU regnes som ett område, ville EU kilt seg inn mellom Australia og India. Les mer ↓

Påstander

Mye er sagt om USA president Donald Trump, og mye kan i sannhet sies. Men det går også an å bløffe om mannen som snart skal forlate Det hvite hus i Washington DC. Her kommer åtte påstander - en, to eller tre av dem er bare tull. Finn en og en av de korrekte opplysningene, og du sitter igjen med løgnene.

1: Donald Trump hadde en liten rolle i den populære filmen «Alene hjemme 2 –Forlatt i New York».

2: I 1999 kunngjorde Trump at han ville stille som presidentkandidat, den gang for Reformpartiet.

3: Donald Trump har ikke tatt imot noen norsk statsminister i Det hvite hus.

4: Trump har lansert en rekke merkevarer som bærer hans navn, blant annet flaskevann og vodka.

5: Sammen med medieselskapet NBC eier Trump The Miss Universe Organization som blant annet arrangerer skjønnhetskonkurransen Miss Universe.

6: Donald Trump har en egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Den fikk han for sitt bidrag til tv-underholdning med blant annet reality-serien The Apprentice.

7: Donald Trumps farfar kom opprinnelig fra Sverige.

8: Trump har vært gift tre ganger og har til sammen fem barn med de tre nåværende og tidligere ektefellene.

Fakta Svar: Påstand nummer tre er feil – Erna Solberg besøkte Trump i Det hvite hus i 2018. Påstand nummer 7 er også feil. Riktignok skrev Trump i sin selvbiografi Art of the Deal fra 1987 at hans farfar var svensk, men all dokumentasjon viser at farfaren ble født i dagens Tyskland. Les mer ↓