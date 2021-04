Synd, nåde og tilgivelse

Hennes sjuende album begynner bokstavelig talt med et rop om hjelp.

Demi Lovato ble kjent via Disney Channel i 2008. Foto: Matt Sayles/Invision

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Demi Lovato: «Dancing with the Devil ... The art of starting over» (Island)

Så kommer syndsbekjennelsen. Deretter forespørselen om nåde og tilgivelse. Etter dette kommer en over-simplifisert forklaring til lytteren. Dette er fire av 19 låter forklart. Så guider Lovato lytteren gjennom sitt mangeårige rusproblem, med medfølgende edruelige perioder og tilbakefall.

Historien til den tidligere barnestjerna fortsetter gjennom hele plata, men hjerterommet og følelsen av oppriktighet varer ikke lenger enn til låt tre.

Tittellåten er nok heftig inspirert av Nina Simones «Feeling good». Man finner også litt Lady Gaga og Lana i miksen, samt et cover av «Mad world». Lydbildet har ingen gyllen middelvei. Enten er det naken vokal med piano eller en massiv og storslått produksjon.

Men herlighet, «Demi» har en syk stemme! Hun legger absolutt alle kortene på bordet – en rosebukett til fortvilede fans.

Her finnes det noen knallgode poplåter, men mange låter kunne blitt kuttet.

Beste spor: «Dancing with the Devil».