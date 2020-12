Kapittel skal ta for seg heimen

Festivalsjef på heimekontor: Siri Odfjell Risdal har som så mange andre vore mykje heime sidan mars. Kanskje har ho blitt inspirert til neste års Kapittel-tema: «Hjem». Foto: Marie von Krogh

«Hjem» blir tema for neste års Kapittel. – Ekstra aktuelt etter at me har vore eit år heime, meiner festivalsjefen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden