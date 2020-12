Skottlands stolthet

Turné er et fremmedord i 2020, men gode tider kan komme igjen.

Belle & Sebastian er normalt sju mennesker på scenen. Her noen flere. Foto: Will Byington

Belle & Sebastian: «What to look for in summer» (Matador)

I mellomtiden kan man lytte til turneen som i 2019 markerte at det var 25 år siden Stuart Murdoch og Stuart David begynte å gi singler som Belle & Sebastian. Det var mens de fulgte et college-kurs for arbeidsløse musikere, og etter to år kom albumet «Tigermilk» med fullt band.

Siden har de vært spydspissen innen skotsk pop, med usannsynlig mange nydelige sanger å vise til. 23 av disse er samlet her, og det beste er å se hvordan det nyere står flott side og side med det de leverte i starten.

Det er i dag lenger mellom nye plater fra Belle & Sebastian, men etter et kvart århundre er de fortsatt i stand til å få meg til å undres hvor bra det egentlig er mulig å gjøre det.

Det er også fint å se hvordan Sarah Martin har vokst gjennom årene. Hun startet med fiolin, plusset på keyboard og er nå også en førsteklasses medvokalist.

Beste spor: «Little Lou, Ugly Jack, Prophet John», «I can see your future», «The fox in the snow», «The boy done wrong again», «Belle and Sebastian».