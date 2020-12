Den vanskelige juleromantikken - igjen

Sesong 2 av den populære, norske Netflix-serien «Hjem til jul» er hakket bedre enn sesong 1, men har fortsatt en del å gå på før den virkelig letter.

Ida Elise Broch er fortsatt glimrende i hovedrollen som Johanne.

Hjem til jul

Norsk dramaserie/komedie i seks episoder. Sesong 2 slippes på Netflix 18. desember.

Husker dere avslutningen på første sesong av «Hjem til jul»? Etter en temmelig begivenhetsrik jakt på en kjæreste, satt hovedpersonen Johanne (Ida Elise Broch) der uten noen ved sin side i familieselskapet på julaften, stikk i strid med alle gode intensjoner. Men helt til slutt ringte det på døra - og så gikk teppet ned.

Hvem var den hemmelige gjesten? Det skal ikke røpes her, men vi kan si så mye som at Johannes kjærlighetsliv ikke er direkte problemfritt i sesong 2 heller.

Mens første sesong utspant seg over en kort periode i dagene fram mot jul, gir den nye sesongen et tilbakeblikk på året som har gått. Det har som tidligere antydet ikke bare gått på skinner for Johanne, og andre sentrale figurer opplever også at kjærlighetslivet både gir og tar.

I år som i fjor er en seriens fremste styrker hovedrolleinnehaveren. Broch er morsom og sjarmerende nok til å bære en noe karikert rolle, og hun er på sitt beste i scenene hvor Johanne har større eller mindre sinneutbrudd. Vi møter en del nye folk, deriblant en hyggelig ny nabo, som prøver seg på speeddating i en av episodene. Det framstår som en slags resirkulering av en episode fra fjorårets sesong, men scenen byr heldigvis på såpass mye komikk at gjensynet mest av alt er kjærkomment.

Andre hyggelig gjensyn som kan nevnes, er Hege Schøyen som Johannes sarkastiske sjef. Denne gang byr hun på litt nye sider av seg selv, når hun blir i overkant begeistret for en pasient, men denne situasjonen fisler ut i ingenting. Det samme skjer med en rekke andre handlingstråder, som om man har bestemt seg for å spare på en hel del krutt til en eventuell tredje sesong. Det gjør sesongen litt haltende, selv om den er hakket strammere enn den forrige. Vi kommer heller ikke utenom noen dryss av sentimentalitet her og der, men det hører vel kanskje julen til. Heldigvis er pinlighetene mange og gode nok til at de veier litt opp for klisset.