På utrettelig jakt etter nye innsikter

BOK: Variert om og av den mangfoldige musikalske kulturentreprenøren Nils Henrik Asheim.

Eirik Lodén

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hild Borchgrevink (red.): Lydkilder. Tekster omkring Nils Henrik Asheims musikalske praksis. 247 sider. Pelikanen.

Komponist, konserthusorganist, improvisator, inspirator og lokal kreativ ildsjel Nils Henrik Asheim bikket de seksti i år, og er blitt behørig feiret med konserter og plateutgivelser. Nå har han attpåtil en litterær debut på tampen av året, som samlende skriftstemme med sine mange bidrag som på fint vis binder sammen Lydkilder, en bok ”omkring” hans mangfoldige virke: Bidragsyterne har vært fristilt til å skrive også om egne, beslektede praksiser eller kunstfilosofier, ikke bare servilt hylle jubilanten.

Selv om redaktør Hild Borchgrevink og de involverte åpenbart har ønsket å unngå den altfor ofte innestengte, lett lumre luften av offisielt ”festskrift”, blir det som i de fleste antologier litt hummer og kanari. Musikkviter og –journalist Marion Hestholm går seg fast i en krattskog av litt for mange retoriske spørsmål og forbehold, og fremstår derfor kanskje som mer engstelig famlende enn egentlig søkende.

Eivind Buene er ikke bare komponist, men også romanforfatter, og skulle sånn sett ha de beste forutsetninger – men mon det ikke er noe litt vel selvglad-nostalgisk over hans velskrevne, velsmurte reise gjennom eget liv og prosjekt? Simon Cummings leverer en helt grei og grå musikologisk analyse, herlig sjeldent i en norsk bokutgivelse, selv om det er på engelsk.

Nils Henrik Asheim har engasjert seg i mange ulike sammenhenger, som her, i 2008, da han var programansvarlig for Tou Scene. Foto: Pål Christensen

Et par av ”tributtene” må fremheves: Stavanger-poeten Øyvind Rimbereid skriver som alltid tenksomt og inspirert essayistisk, her om den organisatoriske organisten og mangslungne metaforikeren – og ikke minst den slu telefonisten – Asheim som lokket ham med på deres kunstneriske samvirke i forbindelse med innvielsen av orgelet i Konserthuset. Og Trond Hugo Haugen foretar en i beste forstand engasjert replay av Tou Scenes mildt kakofoniske historie så langt, der Asheim også har spilt en lyttende dirigentrolle.

Men den største positive overraskelsen er Asheim selv i prosa: lett i tastaturanslaget, med en ledig og spontan stil som virker ujålete og på utrettelig jakt etter nye innsikter. Samtidig viser den bevisste kunstneren seg: Hver eneste av hans sammenbindende tekster har sin egen form, sin egen inngang. Aller best er han kanskje når han ser seg selv som ”En forvalter i biblioteket”: hvordan høre, formidle og spille sine favorittkomponister? Eller i sine improvisasjonsråd, inspirerende og med stor overføringsverdi for alle som sysler med kunst, uansett sjanger: ”Å gå mot kanten, lene seg mot noe du ikke ønsker, bare for å fornye følelsen av at du er der du vil være.” Og her i et spontant oppdukkende barndomsminne (som han innser kanskje har vært ubevisst med på forme hans eget prosjekt med å tolke og transformere Chopin ved hjelp av både spillevende sigøynerorkester og antikt taffelpiano) om mormorens glade amatørpianospill: ”Med velvilje og hjertelighet ble musikken lystig ramponert.” Man ser for seg at søndagsmenyen besto av lite klaverstykke i hvit pedalsaus.

Boken er høyst velkommen i sitt underrepresenterte slag på norsk og lykkes åpenbart i det den sikter mot: Å la ulike stemmer komme til orde i å tenke høyt omkring et så altetende, pågående kunstnerskap, og ikke minst tegne et foreløpig portrett av mobile Asheim selv slik han alltid egentlig har vært: allsidig, nysgjerrig, eventyrlysten, eksperimentvillig og ikke minst en sjenerøs igangsetter og inkluderer av andre.