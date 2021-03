UiS og kirken med i festkomiteen for 2025

Biskopen og UiS-rektoren har meldt seg og sine til tjeneste når Stavanger skal feire byens 900-årsjubileum.

UiS-rektor Klaus Mohn, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun og biskop Anne Lise Ådnøy signerte tirsdag avtale som sikrer alle plass i festkomiteen for byjubileet i 2025. Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den norske kirke og Universitetet i Stavanger (UiS) blir med som medarrangører av Stavanger 2025. Tirsdag ettermiddag var ordfører Kari Nessa Nordtun, UiS-rektor Klaus Mohn og biskop Anne Lise Ådnøy samlet for å underskrive avtalen som utvider kommunens festkomité. Papirene gir alle parter både rett til, og ansvar for, å jobbe sammen om det som skal om et par år.

Naturlig nok snakkes det foreløpig mest om visjoner, strategier, ambisjoner og intensjoner.

– Og helt til slutt er det faktisk et avsnitt om eventuelle rettstvister. Jeg kan aldri tenke meg at vi får bruk for det, sa ordføreren til latter fra flankene.

I 2025 er Stavanger 900 år. Stavanger kommune er hovedarrangør for jubileet. Medarrangørene får innvirkning på hva jubileumsåret skal inneholde, og skal i tiden fram mot 2025 være med og løfte aktuelle satsingsområder og problemstillinger i fellesskap. Det ligger ingen økonomiske forpliktelser for UiS eller kirken i denne avtalen.

Fortid og framtid

Biskopen er allerede tungt inne i jubileumsåret med rehabiliteringen av Domkirken. Ådnøy vil ikke stoppe der.

– Vi ønsker å engasjere innbyggerne rundt spørsmål om tro, identitet og samfunn, sa hun.

UiS-rektor Klaus Mohn foreslo at kirken kan ta hovedansvaret for tro, så kan Universitetet ta seg av identitet og samfunn. Da protesterte biskopen, det ble muntert henvist til avsnittet om eventuelle rettstvister, og alle ble enige om at alle skal gjøre alt.

Det er noen år til jubileet, noe som betyr at de helt konkrete planene ikke er klare riktig ennå. Det blir arrangementer, tilstelninger, utstillinger og så videre, men det første møtet i den nå utvidede festkomiteen er litt uti mars. Kirken skal naturligvis bruke Domkirken og de andre kirkene i kommunen. Universitetet skal gjøre «noe» som handler om grønn omstilling og alle er klare på at jubileet skal handle vel så mye om framtiden som om fortiden. Stavanger skal være en god by å bo i, å jobbe i og å studere i. Historien kan kanskje gi noen svar, men blikket skal være vendt framover.

– Jubileet skal gi alle innbyggerne mange gode opplevelser. Målet vårt er at folk skal føle eierskap til dette året, sa ordfører Nessa Nordtun, som lovet å komme tilbake til konkrete planer etter at festkomiteen har fått jobbet en stund.

Oratorium og ny geopark

Men noe er altså klart allerede. I fjor sommer ble det fordelt 500.000 kroner til ulike jubileumsprosjekter. Det skal komme mer, men foreløpig er dette listen over ting som skal gjennomføres:

Et nyskrevet Stavangeroratorium. Anders Brunvær Hauge og Tore Renberg er kunstnerisk ansvarlige.

Ny vitenpark ved Oljemuseet.

Engøyholmen kystkultursenter skal formidle maritim historie og sjøfart ved å la barn og voksne selv ta del i tradisjonelt håndverksarbeid.

Stavanger Symfoniorkester utfordrer seks komponister til å komponere verk om essensen av Stavanger.

Domkirken og St. Petri menighet vil invitere skolebarn fra hele kommunen inn til musikalske opplevelser i den nyrestaurerte domkirken.

Kulturkompaniet vil utvikle både digitale og fysiske vandringer i Stavanger ved å ta i bruk digital teknologi i samarbeid med Smartbyen Stavanger, og ved å skape vandreteater sammen med byens kulturliv og internasjonale organisasjoner.

Ryfylke Livsgnist skal med sitt prosjekt «De fem årstidene» levendegjøre historien bak de fem stein-middelalderkirkebyggene i Stavanger kommune

Arkeologisk museum vil formidle kunnskap om middelalderbyen Stavanger ved å synliggjøre objekter fra tidligere levde liv i byrommet.