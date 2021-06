Koselig og forutsigbar alenefar-film

Film: Komiker Kevin Hart klarer seg fint i dramasjangeren, men «En god far» er en i overkant forutsigbar og forglemmelig film.

Kevin Hart spiller en snill og dyktig alenefar i denne Netflix-filmen. Foto: PHILIPPE BOSSE/NETFLIX © 2021

Kine Hult Journalist

En god far

Sjanger: Drama. Regi: Paul Weitz. Skuespillere: Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery. Lengde: 109 minutter. Slippes på Netflix 18. juni.

Skuespillerne er litt bedre og humoren litt skarpere, men bortsett fra det er dette den typen film man sendte rett på tv i tiden før vi hadde strømmetjenester.

Kevin Hart spiller en omgjengelig fyr som opplever det utenkelige i starten av filmen: Hans i utgangspunktet friske og raske kone dør plutselig av komplikasjoner like etter å ha satt parets første barn til verden.

Til tross for en viss motstand fra sin biske svigermor og noe mer forståelsesfulle mor, bestemmer hovedperson Matt seg for å oppdra datteren Maddy alene, en god flytur unna nærmeste familie. Det burde jo ikke være spesielt kontroversielt å være alenefar i 2021, men regissør Paul Wetz setter fingeren på en del vanlige reaksjoner som viser hvordan gamle kjønnsrollemønstre lever i beste velgående.

Matt går igjennom de vanlige utfordringene foreldre har, både det som gjelder kolikk og ustanselig behov for bleieskift, men også konflikter som oppstår når datteren når skolealder. I tillegg er vi innom tidsklemma, utfordringer med å sjonglere jobb og familie, samt en gryende romanse.

Det er til tider småvittig og det er mange koselige og fine scener med far og datter sammen. Samtidig er det en historie blottet for reell motstand, hvor vendepunktene og konfliktene framstår som oppkonstruerte. Kanskje er det meningen å vise fram en far som til tross for sine feil og mangler klarer å bli dyktig i jobben. Problemet er at det aldri har vært noen tvil om at dette er noe han får til med glans. Dermed sitter vi igjen med en lang rekke scener man ofte kan humre gjenkjennende til, samt en skrikende mangel på overraskelser og originale vrier.