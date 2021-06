Tore Renberg får fylkets kulturpris

– Veldig stas at noen fortsatt synes det jeg gjør er relevant og godt, sier prisvinneren.

Tore Renberg får Rogaland fylkeskommunes kulturpris for 2021. Foto: Jarle Aasland

Leif Tore Lindø Journalist

Tore Renberg får Rogaland Fylkeskommunes kulturpris for 2021. Forfatteren og musikeren har sanket en del priser gjennom karrieren, men han sier det fremdeles betyr mye.

– Om noe betyr det mer nå enn før. Jeg har passert «ung og lovende»-kategorien med ganske god margin. At noen fremdeles synes det jeg gjør er relevant og godt, såpass langt ut i løpet, er jeg veldig glad for. Kanskje det er en aldersting? Jeg blir ekte glad og ekte berørt, sier Renberg.

– For å si det litt flåsete: Alle kan gi ut en bok. For min del innså jeg at jeg skulle gi ut bøker i 55–60 år, noe som er en helt annen øvelse. Som purung blir du heiet på, løftet fram og får mye skryt. Så er det ingen selvfølge at den medvinden varer så lenge. Derfor er det stor stas at folk i dag ser på det jeg gjør og sier noe fint om det.

Fakta Vinnere på 2000-tallet 2000: Njål Tjeltveit, litteratur/kulturhistorie 2001: Jone Vadla, museum 2002: Caspar W. Hennig, musikk 2003: Tobias Skretting, kulturvern/kulturformidling 2004: Rigmor Lindøe, kulturjournalistikk/-formidling 2005: Gunnar Johan Løvvik, filmformidling 2006: Marit Synnøve Vea, kulturvern/kulturformidling 2007: Kjartan Fløgstad, litteratur 2008: Edvard Sternhoff, idrett 2009: Karin Erland og Jens Erland, kunst/generell kulturinnsats 2010: Nils Økland, musikk 2011: Finn Nesvold, generelt kulturelt arbeid 2012: Gunnar Roalkvam, litteratur 2013: Arild Østin Ommundsen, film 2014: Helge Torvund, litteratur 2015: Svein Tengesdal og Torunn Tunheim, kultur for psykisk utviklingshemma 2016: Kolbein Falkeid, litteratur 2017: Sally Nilsson, skuespiller 2018: Kjell Pahr-Iversen, visuell kunst 2019: Morten Abel, musikk 2020: Frank Tønnesen (Tønes), musikk Les mer

Renberg har bodd og jobbet i Stavanger gjennom stort sett hele sitt forfatterskap.

– Jeg gjorde et valg om å være her i Rogaland og bli en del av kulturen her. Det er her jeg hører hjemme, og det er dere som må slite med meg. Jeg liker at det blir sett.

Renberg har også engasjert seg i en lang rekke saker, både som privatperson og de siste årene som kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.

– Jeg er ikke den mest kontroversielle fyren i verden, men jeg har sagt og ropt noen ting høyt som ikke alle har likt like godt. Noen, for eksempel i byen største avis, har mumlet at vi ikke tåler uenighet og konflikt i denne byen. Jeg har opplevd det motsatte, at det går helt fint. Vi kan være litt smågiftige, og det kan svinge litt mellom meningsmotstandere. Hvis mine små bidrag til sånne ting er en del av totalen, så er det stilig. Men det er kanskje disse bøkene mine som har gjort at noen har nominert meg.

Akkurat nå jobber han med korrekturen av den fjerde boken om Hillevågsgjengen. Neste kapittel i fortellingen om den lokale cowboygjengen skal ut 3. september.

– Jeg har holdt på i fire år. De sliter meg fullstendig ut. Jeg er helt fesen, og dridleie, akkurat sånn som det skal være. Da er det ekstra kjekt å få en flott anerkjennelse. Det løfter spiriten!

Prisen deles ut i fylkestinget, som arrangeres fysisk i Haugesund.