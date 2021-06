Ny dokumentar om a-ha viser store konflikter

Under arbeidet med låten «Foot of the Mountain» truet Morten Harket og Magne Furuholmen med å sparke Paul Waaktaar-Savoy fra a-ha, ifølge en ny dokumentarfilm.

Magne Furuholmen (til venstre), Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy under a-has konsert i Oslo Spektrum i 2018. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Dagbladet har sett «a-ha The Movie» i forkant av helgens verdenspremiere under Tribeca-festivalen i New York.

Ifølge avisa nådde konfliktene i bandet en topp da manager Harald Wiik foreslo å sette sammen et vers av Magne Furuholmen og et refreng av Paul Waaktaar-Savoy. Dette resulterte i «Foot of the Mountain», som kom ut i 2009.

– Paul ville trekke sin del av låten. Det endte med at Morten og jeg sa at «hvis du gjør det, så har du terminert a-ha», sier Furuholmen i filmen.

Harket rekonstruerer situasjonen, der han skal ha sagt «Da sparker vi deg», noe som førte til at Waaktaar-Savoy ga etter.

– Jeg lot det fare. Men jeg vier ingen oppmerksomhet til den låten, sier Waaktaar-Savoy.

Thomas Robsahm og Aslaug Holm står bak dokumentaren , som får ordinær kinopremiere 3. september.

Til Dagbladet opplyser manager Wiik at a-ha ikke ønsker å kommentere dokumentaren offentlig nå og at «filmen snakker for seg selv».