Grapsne saker

BOK: Utrivelig roman nominert til Nordisk råds litteraturpris.

Finsk-kosoviske Pajtim Statovci er nominert til Nordisk råds litteraturpris for «Kongenes land». Foto: Anniliina Lassila

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Pajtim Statovci: Kongenes land. Roman. 233 sider oversatt av Turid Farbregd. Gyldendal.

Dette er ikke en roman for det velbergede og velanstendige nordiske borgerskap, så når finnene nominerer «Kongenes land» av Pajtim Statovci (født i Kosovo i 1990, til Finland som toåring, debut 2014) som kandidat til Nordisk råds litteraturpris, må det være mer av litterære og andre former for frisinn enn på grunn av romanens samlede kvaliteter.

«Kongenes land» er et pretensiøst kok-i-hop av fire ingredienser: promiskuøs sex, kjønn og kjærlighet, etnisitet, krig, lidelse og gørr, samt myte, der den ene bestanddelen skal ses i sammenheng med de tre andre. Myten er representert ved den finske originaltittelens uhyre Bolla, men som ikke må assosieres med noe man måtte forbinde med bolle på norsk – det er uansett uklart i hvilken grad det mytologiske elementet kaster lys over de andre, om i det hele tatt.

Forfatterens egen hjelpeløse tegning av et monster på bokas siste side er heller ikke til hjelp. På den første kalles ellers Bolla fra albansk folketro for henholdsvis et gjenferd, en usynlig skapning, en djevel, eller alternativt for en ukjent dyreart i form av et slangeaktig vesen, eller svært så diffust for noe eller noen «utenforstående».

Store deler av handlingen – som i sprang fortelles over åra 1995–2004 – utspiller seg i Pristina. Der sier det en dag «pang» mellom den ene jeg-fortelleren, 22-årige albanske Arsim og den noe eldre serberen Miloš. Et kjærlig, for ikke å si et homofilt, forhold mellom en albaner og en serber er dømt i utgangspunktet. Det kompliseres ytterligere ved at unge Arsim i lydighet til familien alt er gift. Alt sammen i et krigsherjet land der råskapen, hatet og destruksjonen er over alt.

De sidene som grafisk skildrer krigen, er rå og grusomme og vil gjøre inntrykk på enhver. Miloš tar krigen knekken på, mens Arsim kommer seg unna, til Finland må man anta etter skildringen. Der fortsetter han med å oppføre seg som en drittsekk overfor kone og familie (tre barn til slutt) mens hans illegitime sexpraksis til slutt fører ham til fengsel og landsforvisning. Tilbake i Pristina fortsetter han letingen etter Miloš, og mer skal ikke fortelles her fra en roman som ikke har hode eller hale, men mye hensynsløs galskap og en mannlig karakter uten karakter.