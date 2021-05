Skotsk sommer

Album nummer 11 fra Glasgow-bandet er forankret i 60-tallet.

Teenage Fanclub er fra venstre Euros Childs, Raymond McGinley, Norman Blake, Dave McGowan og Francis Macdonald. Foto: Donald Milne

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Teenage Fanclub: «Endless arcade» (Pema)

På de siste platene fra Teenage Fanclub fikk de tre originalmedlemmene fire sanger hver. Nå har bassist Gerard Love hoppet av, noe som gjør at Norman Blake og Raymond McGinley deler de 12 kuttene likt.

Ny mann inn er Euros Childs, tidligere leder av walisiske Gorky's Zygotic Mynci. Han har jobbet med Blake før, blant annet i duoen Jonny. Childs har overtatt tangentene, mens Dave McGowan flytter til bass og Francis Macdonald fortsetter på trommer.

Mye gitarskurring er ikke lenger å finne i de sommermyke sangene preget av 60-tallet, men åpningen «Home» gir oss en dose. Neil Young kunne fint spilt denne sju minutter lange Blake-låten.

McGinleys psykedeliske «In our dreams» går i samme lei, og hans «Everything is falling apart» er røff. Blakes tre vakre «I’m more inclined», «Back in the day» og «The sun won’t shine on me» sørger for balansen.

En velkommen plate fra et evigungt band, men Blake trekker lasset.

Beste spor: «Home», «The sun won’t shine on me», «I’m more inclined», «Back in the day».