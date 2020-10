«Dronningen av Technicolor» er død

Rhonda Fleming ble kalt «Dronningen av Technicolor» fordi hennes røde hår og grønne øyne var som skapt for fargefilmteknikken. Nå er hun død, 97 år gammel.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hollywood-skuespilleren Rhonda Fleming er død, 97 år gammel. Her er hun på 1970-tallet. Foto: AP

NTB

Fleming spilte mot navn som Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston og Ronald Reagan på 1940- og 50-tallet, etter å ha gjort sin første fargefilm i 1949 mot Bing Crosby.

Senere har hun sagt at hun innså den mørkere siden av filmprodusentenes fascinasjon, melder The Guardian.

– Plutselig var de grønne øynene mine grønne, det røde håret mitt var flammende rødt, og huden porselshvit. Det var brått all denne oppmerksomheten rettet mot hvordan jeg så ut heller enn rollene jeg spilte. Jeg ble malt inn i et hjørne av studioene, hevdet Rhonda Fleming i et intervju i 1990, og mente filmskaperne ikke ønsket mer av henne enn at hun «skulle se bra ut».

– Jeg gjorde feilen at jeg spilte i mindre bra filmer for godt med penger, innrømmet hun senere om hvorfor hun endte som B-filmskuespiller.

For karrieren startet lovende: I svart-hvitttiden spilte hun blant annet i Alfred Hitchcocks Oscar-vinnende «Spellbound» (1945) mot Ingrid Bergman og Gregory Peck.