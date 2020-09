Sanger som feirer livet

Sola stiger igjen opp over Fleet Foxes.

Robin Pecknold har gjort det aller meste selv på album nummer fire fra Fleet Foxes. Foto: Emily Johnston

Geir Flatøe Journalist

Fleet Foxes: «Shore» (Anti/Playground

Fleet Foxes markerte seg grundig med sine to første plater, før Robin Pecknold vendte tilbake til skolebenken i tre år og la bandet på is.

I 2016 var han tilbake, og året etter kom albumet «Crack-up». Det var mer preget av prog enn av den solmettede folkrocken bandet hadde erobret verden med.

Etter 170 konserter med materiale fra «Crack-up» følte Pecknold behovet for noe lysere, og han fordypet seg i musikken til folk som Arthur Russell, Curtis Mayfield, Van Morrison, Sam Cooke og João Gilberto.

Pecknold overlater mikrofonen til unge Uwade Akhere på «Wading in waist high water», en myk og varm åpning på albumet.

Deretter følger nydelige «Sunblind» med Kevin Morby, en hyllest til døde musikere: For Richard Swift, for John and Bill, for every gift lifted far before its will. Judee and Smith, for Berman too, I’ve met the myth hanging heavy over you.

Referansene sitter tett, og det sangen med en hilsen til Arthur Russell (1951- 1992) som klarte kunsten å kombinere avant-garde med disko.

Fakta Fleet Foxes Bakgrunn: Dannet i Seattle i staten Washington i 2006. Utgivelser: «Fleet Foxes» (2008), «Helplessness blues» (2011) og «Crack-Up» (2017), pluss ep-ene «The Fleet Foxes» (2006) og «Sun Giant» (2008). Les mer

«Jara» er Victor Jara, protestsangeren som ble internert og drept da militæret tok makten i Chile i 1973. Sangen er kompleks, mer i retning «Crack-up».

Siste kutt på albumet er det lavmælte og fine tittelkuttet «Shore» som på nytt nevner John Prine og David Berman, to tragiske skjebner. Sistnevnte hengte seg i fjor, mens Prine døde av korona i mars.

Død og dagens situasjon til tross – eller snarere på grunn av dette – ønsker Pecknold å lage en plate som feirer livet. Han hedrer heltene ved å synge om dem og ved å bringe musikken videre.

På forrige plate betegnet han dagen da Trump ble valgt, som dagen da mørket kom. Nå er «Shore», bredden, tryggheten vi trenger. Som å kjenne at tærne igjen kan berøre bunnen etter at en utgående strøm har tatt deg.

Er du ute etter trøst, er «I’m not my season» noe av det vakreste høsten byr på. Ikke la tingenes tilstand her og nå trykke deg ned: Time’s not what I belong to and I’m not the season I’m in.

Pecknold har skrevet musikk i Portugal og lekt seg i Los Angeles med vibrafonen brukt på Beach Boys-abumet «Pet sounds». På «Cradling mother, cradling woman» føyer han inn små vokalklipp av Brian Wilson som jobber med «Don't talk (Put your head on my shoulder)», sangen som mer enn noen annen viste en ung Pecknold veien å gå.

Vakre «Can I believe you» hadde ikke eksistert uten dette veivalget. Her finner vi Akhere igjen. Pecknold så den unge Oxford-studenten på Youtube og reiste ens ærend til et fransk studio for å ta opp stemmen.

«Featherweight», «For a week or two» og «Going to the Sun Road» er av samme støpning, mens «Young man’s game» er en litt kjappere variant. Nydelige sanger, samtlige.

Tekstene kom av seg selv under lange kjøreturer i staten New York da koronaen rammet. Siste brikke ble så lagt i et studio på Long Island i sommer, assistert av Homer Steinweiss og Paul Spring fra bandet Holy Hive.

Låtskriving og innspilling har alltid vært Pecknolds domene, mens konsertversjonen er et fellesprosjekt. Siden den biten nå er sterkt redusert, er isteden hele bandet begynt å jobbe sammen om neste plate. Dermed involvers Morgan Henderson, Skyler Skjelset, Casey Wescott og Christian Wargo helt fra starten, en ny æra i Fleet Foxes-historien.

Samtidig har skjebnen til andre musikere lært ham én ting: Hvert album kan bli ditt siste. Det gjelder å gi det alt.

Det har 34-åringen gjort. Fleet Foxes er tilbake på topp og enda litt til.

Beste spor: «Sunblind», «Can I believe you», «Young man’s game», «I’m not my season».