En ekte klassiker jubilerer

BRETTSPILL: En spill som virkelig fortjener klassikerstatus: Her er jubileumsutgaven av det genialt enkle puslespillet Carcassonne.

Foto: Fredrik Refvem

Tarald Aano Redaktør

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Carcassonne, av Klaus-Jürgen Wrede. 2–5 spillere fra 7–8 år, 20–40 minutter.

Noen nye brettspill klarer å rydde seg plass på klassikerlisten, og Klaus-Jürgen Wrede sitt puslespill Carcassonne er definitivt blant dem. Nå er det kommet i en jubileumsutgave, drøyt 20 år etter at det ble gitt ut første gang. Denne versjonen inneholder grunnspillet og én av utallige utvidelser og tillegg.

Dermed er den lett påkostede jubileumsutgaven heldigvis ganske lik det originale og enkelt geniale spillet som har hentet navn fra den sørfranske middelalderbyen Carcassonne. I spillet skal deltakerne trekke og plassere brikker slik at vi skaper et landskap av veier, bymurer og klostre – eventuelt også ta med tillegget som byr på elver gjennom åkrene rundt byen. Vi bygger landskapet sammen med motspillerne våre, og målet er å lage større byer, lengre veier, flere klostre enn rivalene. Men vi må bli ferdige med veiene og byene hvis vi skal hente ut poengene vi kjemper om, så her må stormannsgalskapen balanseres mot realismen. I tillegg gir spillet oss det obligatoriske dilemma: Skal vi bare tenke på oss selv, eller også ødelegge for de andre?

Det tar to minutter å lære, funker for både barn og voksne, og er så underholdende og engasjerende at det har stått på topp-ti-listen min i mange år.

Suksessen har selvsagt skapt en hel industri og subkultur, som storselgere ofte gjør. Carcassonne-familien har fått en haug med etterkommere, tillegg og varianter – flere titalls versjoner, analoge og digitale, finnes. Og selvsagt er det gjennomført både VM og NM i spillet.

Det er sikker vel og bra, men jeg har en barnslig begeistring for førsteopplevelser i møte med spill, rundt stuebordet, sammen med venner og familie, gjerne i ulik alder. Derfor er denne jubileumsutgaven et meget godt sted å starte på gråværsdagene som kommer.