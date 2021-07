Polert pop

Indiepopen er forlatt til fordel for en glattere utgave.

Molly Burch er framme ved album nummer fire. Foto: Jackie Lee Young

Geir Flatøe Journalist

Molly Burch: «Romantic images» (Captures Tracks/Playground)

Inspirert av store stemmer som Billie Holiday og Nina Simone, studerte Molly Burch jazz-sang. Hun slo seg ned i Austin i Texas, der hun i 2017 spilte inn «Please be mine». Debuten ble fulgt opp med et nytt album og en juleplate.

Nå er 30-åringen tilbake og åpner med stilige «Control», som skapt for nattklubber av den klassiske typen. Deretter følger «Games» opp platenes tema om usikker kjærlighet: Everything I ever knew about love, I learned from watching movies.

Ekteparet Patrick Riley og Alaina Moore i duoen Tennis tar seg av produksjonen, mens Burch har tatt med seg gitarist Dailey Toliver og trommis Thom Washburn.

Det funker fint i sparsomme «Heart of gold», men dette er et langt mer polert album enn hva hun har gitt ut før. Hele tre hitmakere har vært involvert i miksing og mastring, og bidraget fra bandet Wild Nothing på «Emotion» har gitt uttelling.

Et gjennombrudd? Kanskje, men ikke helt den Burch som noen av oss falt for.

Beste spor: «Control», «Heart of gold», «Back in time».