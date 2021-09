En flott debut

Country-debutant med varm stemme og fine sanger.

Riddy Arman byr på ni sanger spilt inn i Portland i Oregon.

Geir Flatøe Journalist

Riddy Arman: «Riddy Arman» (La Honda/Border)

En måned før han døde, drømte Riddy Armans far at Johnny Cash kom en natt og inviterte ham om bord på et godstog. Faren ville heller bli hos familien og takket nei. Da de skrudde på tv-en, kom nyheten om at Cash hadde dødd den natten.

Det er i hvert fall hva Arman hevder i åpningskuttet på debutalbumet. Hun forteller videre at pleierne på sykehjemmet sa at man ikke skulle være forbauset over slikt, for det skjer mye rart før noen dør – om det enn er «Spirits, angels, or lies».

Uansett er det flott countrysang, og sangeren fra Ohio har flere på lager.

«Half a heart keychain» er en av dem, om forholdet som fikk en brå slutt da det viste seg at kjæresten hadde ei fra før. «Too late to write a love song» er også verd å få med seg, mens Kris Kristoffersons nydelige «Help me make it through the night» føyer seg fint inn blant Armans egne.

Passende nok en sang som også Cash spilte inn.

Beste spor: «Spirits, angels, or lies», «Half a heart keychain», «Barbed wire», «Too late to write a love song».