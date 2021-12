Nye triks

PLATE: Nye versjoner av gamle låter fra Raga Rockers.

Michael Krohn er blitt 62 og gir ut «Rock ’n roll party» på nytt.

Michael Krohn: «Party» (Drabant)

Mange prøver, men få får det til. I flere tiår har band forsøkt å låte like bakoverlent og angripende som Michael Krohn og gjengen. Om målet nå er å låte bedre enn før eller å bare ha noe å finne på, er ikke så nøye. Dressjakken passer fremdeles for de fleste låtene, og Krohn viser at 30 år gamle låter fremdeles fortjener å bli hørt. Ungdommens råskap er blitt til alderdommens anerkjennelse. Mens den gamle «Noen å hate» er anspent og hektisk, er den nå tyngre og skumlere. Kanskje mer ekte. Materialet kler uansett samtiden, men om det er fordi de har vært toneangivende for så mye, så lenge, er vanskelig å si. Med mindre vreng, lavere trommer og ørlite dypere klang, pustes det likevel pondus og presens i materialet, fremført, skrevet og produsert av Krohn. Med enkelte dupper, går uansett kongen Krohn seirende ut, et steg nærmere å bli det største navnet i norsk rockehistorie.

Beste spor: «Noen å hate», «Høydepunkt».