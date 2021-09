Stemmen styrer

Nåtiden og fortiden går hånd i hånd.

Heartless Bastards er Erika Wennerstrom.

Geir Flatøe Journalist

Heartless Bastards: «A beautiful life» (Sweet Unknown/Border)

Det er gått seks år siden Erika Wennerstrom ga ut en plate som Heartless Bastards. I 2018 kom et soloalbum, og hun betrakter også årets plate som et soloprosjekt – men altså påtrykt bandnavnet.

Heartless Bastards ble dannet som en trio i Cincinnati i Ohio i 2003, og dette er plate nummer seks. Hun åpner med mektige «Revolution». En retropreget låt fra den gang unge mennesker trodde på revolusjon, men like fullt en sang for vår tid. «How long» følger i samme spor.

«When I was younger» er i likhet med «You never know» en vellykket 70-tallsflørt, før platen går inn i et seigere midtparti og tåka legger seg.

Sangrekka klarner opp med den fine balladen «Dust», og vi får en saktebrennende avslutning kalt «The thinker».

Bandet inkluderer Greggory Clifford (White Denim), Jesse Chandler (Mercury Rev, Midlake), David Pulkingham (Patty Griffin) og Bo Koster (My Morning Jacket). Produsent er Kevin Ratterman.

Beste spor: «Revolution», «When I was younger», «You never know», «Dust», «The thinker».