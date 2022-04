Dikt om Putin fra Stavanger-poet deles verden rundt

Odveig Klyve beskriver diktet sitt som et forsøk på å utfordre og ansvarliggjøre Vladimir Putin i diktform. Det har skapt gjenklang verden rundt.

Odveig Klyves dikt om den russiske presidenten har blitt oversatt til 38 språk og delt tusenvis av ganger på Facebook. – Et uttrykk for at folk har behov for disse ordene, sier hun.

