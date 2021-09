Dette bør du vite om den nye sjefredaktøren

Påtroppende sjefredaktør Kjersti Sortland (52) er klar på hva som er det viktigste for Aftenbladet.

Ved en tilfeldighet møtte påtroppende sjefredaktør Kjersti Sortland avtroppende kulturminister Abid Raja (V) i Aftenbladet torsdag. Sist de møttes, var da han delt ut prisen «Årets Mediehus» til henne og Budstikka. I bakgrunnen sitter Nina Tjørhom og Nina Olsen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I dette intervjuet kan du lese:

Hva hun vil med Aftenbladet.

Den gang hun ble beskutt på Høle.

Stavangerforfatteren hun beskriver som en rockestjerne.

Dette sier kollegene som hun forlater.

Aftenbladets påtroppende sjefredaktør har allerede mottatt mange henvendelser fra folk i regionen om hva de ønsker mer av i Aftenbladet.

– Jeg har fått flust av meldinger, spesielt på Messenger. Mange lykkønskninger fra mediefolk og tidligere studievenner, men også beskjeder fra ukjente folk. Noen ber om flere saker om næringsliv og olje, andre om flere lokalsaker. Det er mange forventninger til hva Aftenbladet skal levere, heldigvis, sier Kjersti Sortland.

Hun vil ikke komme med noe programerklæring. Hvordan leserne vil oppleve at hun er blitt sjefredaktør, er altfor tidlig å si noe om.

– Aftenbladet har en sterk posisjon i dag og det er ikke slik at jeg skal svinge med en tryllestav for å gjøre alt annerledes. Men jeg kommer utenfra og kan se Aftenbladet med et annet blikk. Jeg tror det er sunt å få impulser utenfra. Det er ikke sikkert at mer av det samme alltid er den rette tingen, sier hun.

Skal lage en plan

Først vil hun bli kjent med Aftenbladet og de ansatte i redaksjonen. Så skal det analyseres og legges en strategi for å spisse merkevaren.

I den strategien vil det ligger satsingsområder – og områder som skal lukes vekk. I Budstikka ble det satset på saker om oppvekst fordi kommunene i nedslagsområdet til Budstikka har en ung befolkning. Og hva ble nedprioritert? Omtale av jubilanter ble kuttet ut, blant annet.

– Det var ikke en kjekk beslutning, men nødvendig. «Til lags åt alle kan ingen gjera». Slik blir det i Aftenbladet også, uten at jeg må kan si hvordan vi skal gjøre det. Det arbeidet skal skje i tett samarbeid med redaksjonen, sier hun.

Hun er forsiktig med å stille en fjerndiagnose på Aftenbladet. Men en ting er hun klar på: leseren skal være i fokus.

– Alle redaksjonelle valg skal skje ut fra en forståelse om hva som vil være det viktigste for våre lesere. Aftenbladet skal være best på det vi tror er viktig for våre kunder. Aftenbladet må spisses som en lokal merkevare. Vi skal ikke levere det samme som riksavisene, det blir fort kjedelig for leserne som leser både regionavisen og riksavisene, sier hun.

Måtte ha et ekstraordinært styremøte

Aftenbladets avsløringer tirsdag om at hun trolig blir den nye sjefredaktøren, førte til at styret måtte framskynde ansettelsen med ett døgn. I et videomøte tirsdag kveld ble hun formelt ansatt. På et allmøte formiddagen etter kunne styreleder Øyulf Hjertenes bekrefte ansettelsen offisielt.

På det tidspunktet hadde Kjersti Sortland fortsatt ikke noe Aftenbladet-abonnement.

– Ja, det er helt tullete. Jeg var så redd for at noen i Schibsted som kjenner meg skulle legge to og to sammen før ansettelse, at jeg ikke våget å tegne abonnement. Først onsdag kveld turte jeg, sier hun.

Det betyr ikke at hun ikke har fulgt med på avisen. Hun har lest alle Aftenbladets saker som har vakt nasjonal oppmerksomhet, som for eksempel historien om Glassjenta. Valgkvelden i år satt hun hjemme på Snarøya med Aftenbladets valgsending på den ene skjermen og NRK på den andre.

Nå skal hun lese seg opp på artikler og bøker. Hun innrømmer at hun har et kunnskapshull om folkene og regionen.

– Jeg har de siste 30 årene bodd på Østlandet. I hele min periode som ansvarlig redaktør i Budstikka har jeg vært opptatt av lokalsamfunnet. Nå skal jeg lære Stavanger og regionen bedre å kjenne og det gleder jeg meg til, sier Sortland.

Mye vet hun allerede. I fjor var hun på Preikestolen og hun har lest det meste av stavangerforfatter Tore Renberg, inkludert «Tollak til Ingeborg».

– For en bok! Det var et rystende, annerledes portrett av en mann. Får jeg møte Renberg noen gang, kommer jeg til å bli helt starstruck. Han er en rockestjerne for meg, sier hun.

Danser ikke på bordet

Hun beskriver seg selv om sjenert og kanskje litt kjedelig.

– Jeg er egentlig en ganske beskjeden bømling som ikke liker fokus på meg selv utenfor rollen som sjefredaktør. Når det er oppmerksomhet på personen Kjersti, blir jeg ganske sjenert, sier hun.

Etter lange arbeidsdager henter hun seg inn med turer i frisk luft eller alene med en god bok.

– Jeg er ikke den som danser på bordet eller går sist hjem fra fest. Ofte tenker jeg at det er greit å gå hjem etter middagen, gjerne klokka 23. Da får jeg nok søvn, det trenger jeg mye av. Dessuten kan det være greit at medarbeiderne får fri fra sjefen resten av festen.

Kjersti Sortland er født i Haugesund og oppvokst på Bømlo. Hun dro rett fra gymnaset til journaliststudiet i Stavanger.

– Jeg møtte på det nye journaliststudiet som helt grønn 18-åring. Alt det grunnleggende jeg kan om journalistikk, lærte jeg på studiet og Aftenbladet. Kunnskapen fra flinke folk i Aftenbladet gikk rett inn i blodårene mine.

Slik endte Kjersti Sortland opp som nyhet på Aftenbladets førstesiden i 1988.

Ble skutt før kveldsvakt

Under studietiden, før en kveldsvakt i Aftenbladet i november 1988, dro hun sammen med en venninne for å drive sportsdykking i Høle-området. På vei opp fra dypet, mens sollyset skinte på en fiskestim og stemningen var som i en kirke, hørte kvinnene noen pjong-lyder.

De sjekket utstyret, men fant ingen feil.

Ved overflaten fikk de svaret. Det viste seg å være en jeger som trodde dykkerne var sel og kobbe. Heldigvis bommet han.

Skyteepisoden ble oppslag i Aftenbladet dagen etter.

– Dette syntes jeg bare var flaut og pinlig, den gang. Som journalister skal vi skrive nyheter, ikke lage dem.

Etter studiene i Stavanger bar det til Mexico i noen eventyrlig måneder før hun startet på ex.phil. og spanskstudier i Bergen. Men interessen for journalistikk boblet i Sortland. Det ble vel så mye skriving for Bergensavisen som arbeid med studiene.

Siden flyttet hun til Østlandet hvor hun har vært siden. 22 år gammel fikk hun jobb i VG. Først som journalist, deretter som leder av reportasjeavdelingen med ansvar for 54 nyhetsjournalister. I 2013 ble hun ansvarlig redaktør i Budstikka, og i 2019 administrerende direktør i tillegg.

Skal ukependle til Stavanger

Nå er hun og ektefellen Christian Fougner på boligjakt i Stavanger-området. Det blir enten noe sentrumsnært, med gangavstand til den nye arbeidsplassen, eller noe mer landlig. Det er slik ekteparet bor nå. Ved sjøen på Snarøya på Fornebulandet.

– Jeg like å koble av med å gå turer, gjerne med bikkja Lexi. Nå starter jakten på bolig på Finn.no, vi dra på visninger så ser vi hvor vi ender.

Hun kommer til å ukependle. Mannen jobber med sendesikkerhet og beredskap i NRK og blir boende i hjemme i Bærum sammen med bikkja, som Kjersti kaller den, som er en 13 år gammel springer spaniel. Ekteparets to voksne sønner har flyttet ut.

Lærte stammespråket til finansgutta

I en alder av 48 år kastet hun seg på et masterstudie innen strategisk ledelse ved NHH Norges Handelshøyskole.

– Jeg har alltid vært nysgjerrig og vitebegjærlig. Da det ble klart at jeg var aktuell som eneleder i Budstikka, spurte jeg styret om å få ta masterstudiet. Jeg ville lære meg å snakke som finansgutta, lære begrepene og skjønne stammespråket deres. Jeg ville lære meg teorien som gjør at jeg forstår ting bedre.

– Betyr det at du er mer blåruss enn journalist?

– Overhodet ikke. Jeg er helt klart mest journalist. Jeg har vært journalist siden jeg var 18 år med hud og hår, sier Sortland.

Kjersti Sortland ble den første kvinnelig sjefredaktøren i Aftenbladet. Det er ikke første gang hun er i den posisjonen. Hun ble også den første kvinnelige lederen av VGs reportasjeavdeling og den første kvinnelige sjefredaktøren i Budstikka.

Selv er hun ikke veldig opptatt av det.

– At jeg har vært første kvinne i disse lederrollene handler nok om tilfeldigheter. Det er ikke et poeng for meg, men jeg erkjenner at det er blitt slik. Jeg tror mangfold kan bidra med ulike perspektiv, men da handler det om mer enn bare kvinner og menn.

Et scoop

– Jeg mener Aftenbladet har gjort et scoop.

Det sier leder av redaksjonsklubben i Budstikka, Eyvind Sverre Menne.

– Hun er en meget dyktig leder som har hele sin sjel og sitt hjerte i journalistikken. Journalistikken ligger i bunn for alt hun gjør, sier Menne.

Hun ble av mange oppfattet som litt skarp i kantene da hun kom til Budstikka fra VG i 2013. Klubblederen tror det skyldtes to ulike kultur som møttes.

– Hun kom fra VG-kultur hvor det var mer vanlig å være skarp og tydelig enn det som var tradisjonen i Budstikka. Men dette endret seg da vi lærte hverandre bedre å kjenne. Hun er fortsatt tydelig, men i positiv forstand, sier Menne.

Han beskriver henne som en svært tilstedeværende redaktør. Hun henter sin energi av å være på gulvet i redaksjonen.

– Hun er hands on og har meninger om alt. Det er ikke mange forsider som har gått forbi henne uten at hun har sagt sitt først. Samtidig gir hun ansatte ansvar og viser tillit, sier Menne.

– På hvilken måte har hun løftet Budstikka?

– Hun har løftet nyhetstrøkket, helt klart. Hun har øyne for gode nyheter og evner å gjøre de rette prioriteringene, sier han.

Under hennes ledelse ble Budstikka i 2018 kåret til Årets lokale nyhetsnettsted. To år senere ble lokalavisen for Asker og Bærum utpekt til Årets Mediehus av Mediebedriftenes Landsforening.

– Kjersti bidro til at vi vant prisene, men hun var ikke alene om det. Vi var en hel redaksjonen som sto bak og som var med på spille henne god. Mye av det siste skyldes at hun er en inspirerende lagspiller, sier Menne.

Fokuset på god journalistikk i Budstikka har også medvirket til gode økonomiske resultater, mener Menne. I 2020 hadde Budstikka et driftsresultat på 10 millioner kroner, som ga en driftsmargin på nesten 11 prosent.

Hjerte for journalistikken

Nyhetsredaktør Karianne Steinsland i Budstikka har jobbet tett sammen med Kjersti Sortland de tre siste årene.

– Kjersti har et hjerte for journalistikken. Hun er faglig sterk og har god magefølelse for journalistikk, sier Steinsland.

Under Sortlands ledelse har det skjedd en rekke forandringer i Budstikka. Journalistikken er blitt mer ordentlig.

– Hun viser stor omsorg for leserne. Vi lager ikke tull på lesernes bekostning. Vi har mange smarte lesere og man gjør ikke narr av det, sier Steinsland.

Hun beskriver Sortland som en ambisiøs person som får til veldig mye.

– Kjersti stiller veldig høye krav til de rundt seg. Det skal aldri være noe halvveis. Samtidig er hun i stand til å si når ting er bra nok og gå videre, sier Karianne Steinsland.