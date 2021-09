Jada! God gang i Paradis!

BOK: Hagla rykkes ut av våpenskapet i første avsnitt. Sånt er alltid lovende for ei bok.

Henrik Langeland byr på strålende underholdning og brutal humor.

Steinar Brandslet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Henrik H. Langeland: «Paradis». Roman. 320 sider. Cappelen Damm.

Forfatter Langeland må ha kevlarhud, for denne boka kan nok provosere vrangtro kjeftere på både høyre og venstre politiske fløy. Herlig.

Paradis er nemlig full av kriminelle utlendinger i Tigerstaden, noe som kan irritere enkelte som konstant stinker av Tigerbalsam, overforståelse og uskyld. Langeland gjør narr av den norske godtroenheten flere steder, for skurker som vil utnytte systemet, gjør nettopp det.

Men samtidig er hovedpersonen og nestenhelten Amar både troende muslim og troende til å gjøre mye rart, en fyr du kan sympatisere med på tross av, vel, svært mye. Svært, svært mye faktisk.

For Amar er ikke slem, men tilfeldigheter og ønsket om å gjøre det rette leder ham inn i sånt som mora hans ikke ville vært stolt av. Han har altså konvertert til islam, men det vet ikke sikh-familien hans ennå, heller.

Som i virkeligheten, er vel de fleste folk simpelthen folk, som Facebook-filosofene sier. Jeg aner ikke hvor mye i «Paradis» som er i nærheten av å beskrive noe som kunne vært sant, men vannari. Dette er strålende underholdning, brutal humor og god gang.

Handlingen drar oss innom alt mulig fra Oddvar Brås brekte stav til noen andres brekte nese, til narkosmugling, konemishandling og mye annet som du absolutt ikke vil ha noe med å gjøre i virkeligheten om du har lyst til å beholde alle legemsdelene dine. For de verste fyrene vil kutte dem av om du dummer deg ut.

Paradis er tredje del i «Verdensmestrene»-serien. Den forrige, «Hauk og due», kom for ni år siden, så det var vel på tide. Jeg anbefaler at du leser de to andre før du slenger deg over denne.

Galningen Hauk er en hovedfigur i serien, men har bare en fascinerende birolle her. Han er uansett bokas mest spennende person.

Langeland greier til og med å dra til med en overraskende slutt. Den der så jeg ikke komme, gitt.

Nå håper jeg mest at Langeland ikke drøyer det like lenge til neste gang, og ikke kaster bort flere år på å skrive inkjevetta bedriftshistorie. For den siste sida gir oss grunn til å glede oss til fortsettelsen.