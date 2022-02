Falmet blikk på London

Britene sliter tungt for tiden, de kunne fortjent en bedre bok enn dette.

Vår anmelder er ikke spesielt imponert over Øivind Bratbergs nyeste London-bok.

Sven Egil Omdal Journalist

Øyvind Bratberg:

Falmet fløyel i London

192 sider

Cappelen Damm

Innledningsvis forsikrer Øyvind Bratberg at han ikke har skrevet enda en «dette er London»-bok. Greit nok, men det er uklart hva slags bok han faktisk har skrevet. Mest av alt virker teksten som en samling overlappende, men aldri overraskende essays om Storbritannia, som har det til felles at temaet kan knyttes til en bygning eller institusjon i London.

I utvelgelsen av referanser har Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo, dessverre falt for fristelsen til å velge de mest åpenbare; Westminster, kongefamilien, arven fra victoriatiden og imperiets fall. Dermed blir det uvegerlig enda en «dette er London»-bok likevel. Han klarer aldri å forlate sjablongene og oppdager derfor heller ikke alt det andre som også er London, og som ikke er like falmet.

Sjablonger i kø

Sjablongene står også tett når han skal beskrive ulikhetene mellom de millionene som bor i det konglomeratet av bydeler og landsbyer som utgjør London, og det langt mer konservative flertallet i landområdene rundt byen. Den raljerende beskrivelsen av den kaffe latte-drikkende, soyaspisende, urbane og kosmopolitiske byeliten høres mest av alt ut som Trygve Slagsvold Vedum mot slutten av en lang valgkamp.

Boken åpner med en beskrivelse av hvor lite typisk London er for resten av England. Det er i og for seg riktig, men det samme gjelder forholdet mellom Paris og Frankrike, Barcelona og Spania, Milano og Italia. Storbyer er av naturlige årsaker mer komplekse, mer liberale og mer moderne enn landsbygda og småbyene. Bratberg forsøker å finne forklaringen i imperiets raske sammenbrudd, men lykkes ikke noe særlig. Det finnes selvsagt elementer som er særpreget for London, men sentrum-periferikonflikten er gjenkjennelig også fra andre små og store nasjoner.

Tilfører lite nytt

For å understreke hvor ute av takt London er med nasjonen, skriver han at 78 prosent remain-stemmer i bydelen Lambeth er «vanligere i regimer vi helst ikke vil stifte bekjentskap med». Kanskje han sikter til Nord-Norge, hvor andelen nei-stemmer under EU-avstemningen i 1972 var på samme nivå.

Analysen av britenes svært lunkne forhold til alle tanker om europeisk samling er interessant, men langt fra original. Mye har vært skrevet om motsetningen mellom tyskerne og franskmennenes dype ønske om en integrasjon som hindrer krig, og britenes begrensete ønske om mest mulig frihandel, Bratberg tilfører lite nytt.

Han har også mye sarkastisk å si om den britiske venstresiden, og har selvsagt et rikt materiale å øse av. Men det er påfallende at han ikke forsøker seg på en mer grundig analyse av hva som har skjedd med toryene, fra Margaret Thatchers snerpete «Little England»-profil til Boris Johnsons forsøk på å regjere landet etter normene fra The Bullingdon Club.

På sitt beste har «Falmet fløyel i London» snev av Richard Herrmanns detaljrike formidling av historie og historier, men det er samtidig de partiene der man kan mistenke forfatteren for å ha lent seg på andre londonkjennere. Her flyter alt lettere og mer elegant enn i resten av boken, hvor språket er preget av en salig blanding krampaktige metaforer, underlige allegorier og pretensiøse formuleringer. Et sted skriver han at de tidligere koloniene har beholdt «en ankerkjetting festet i moderskipet». Det er vel ikke hva man bruker ankerkjettinger til? Vi får vite at «Prins Harrys sprang over Atlanterhavet» har «åpenbart sine blindsoner», noe som virker påfallende for et sprang. Og hva i all verden betyr dette: «Philips bakgrunn da han giftet seg med Elisabeth, hadde da også sider som elever i livets harde (men likefullt privilegerte) skole vil kjenne igjen, som ensomhet og familietragedier og tjeneste som offiser under krigen»?

Boken har også feil og unøyaktigheter som burde vært luket ut. Det er ikke riktig at ingen monark har sittet lengre enn Elizabeth II, Louis XIV regjerte Frankrike i 72 år og 110 dager. For britene begynte andre verdenskrig i 1939, ikke i 1940, og det gir ikke mening at monarken er en kaptein som ser «skipper og matroser ta de faktiske beslutningene», kaptein og skipper er det samme.