Unge, lokale filmskapere fikk vist seg fram i Haugesund

Talentrådgiver Kristine Elliott i Filmkraft, til venstre, filmregissør Sander Lid Fiskå, daglig leder Anne Lærdal i Filmkraft og regissør og skuespiller Balder Scheen Jacobsen er en del av den store, lokale delegasjonen som viste fram kortfilmer i Haugesund.

Haugesund: Filmkraft dro til med ikke mindre enn ni lokalproduserte kortfilmer på sitt årlige arrangement under filmfestivalen i Haugesund. To av dem er et resultat av deres eget talentprogram.

