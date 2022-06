Er dette virkelig en «nødvendig bok for alle som vil forstå radikalisering»?

BOK: Anders Hammer har skrevet en nøktern og velformulert biografi om Philip Manshaus, som lover litt mer innsikt og originalitet enn den leverer.

Philip Manshaus bar preg av at han ble overmannet av flere personer i bærumsmoskeen etter skytingen. Her fra Oslo Tingrett sammen med forsvarer Unni Fries i august 2019.

Anna Serafima S. Kvam Litteraturkritiker

Anders Hammer: Terroristen fra Bærum. Radikaliseringen av Philip Manshaus. 399 sider. J.M. Stenersens forlag.

Ti dager før skoleskytingen i Texas 24. mai gikk en annen 18-åring amok på et supermarked i Buffalo og drepte ti personer. Gjerningsmannen brukte et skjold som bar navnet på to norske terrorister; Philip Manshaus var den ene. Spørsmålet om smitteeffekter og årsakene som forklarer det Aftenposten har kalt en «terrorstafett», blir påtrengende: Hvilken miks av utenforskap, psykisk uhelse, eksponering for hatefulle ideologier på nett står vi overfor?

Boka «Terroristen fra Bærum» søker å belyse dét spørsmålet, for tilfellet Philip Manshaus. 10. august 2019 drepte han lillesøsteren Johanne Zhangija Ihle Hansen før han dro til moskeen Al Noor, med intensjon om å drepe flest mulig muslimer. Før han rakk å ta flere liv ble Manshaus overmannet av to modige menn, med Muhammed Rafiq i spissen.

Den prisbelønte journalisten Anders Hammer gir en inngående skildring av hendelsesforløpet på terrordagen. Deretter følger Manshaus biografi, ispedd flere passasjer om Johannes liv; vi får innblikk i deres felles barndom, før Hammer introduserer Philips flakkende ungdomsår i subkulturer, og så – en ung mann som gradvis kutter bånd til sine nærmeste, i møte med høyreekstremt og konspiratorisk tankegods.

Får vi forklaringer?

Vi blir aldri i stand til å trekke sikre konklusjoner om årsak og virkning i møte med ekstrem vold. Men å belyse flest mulig fasetter kan i beste fall skjerpe institusjonenes kollektive forståelse av hva som kan snu en gryende radikaliseringsprosess, og hvordan en kan fange opp de som har havnet langt ned i det såkalte «kaninhullet», før de tyr til våpen. Håpet er selvfølgelig at Hammer skal bidra til slik opplysning, noe forlaget også lover; dette er en «nødvendig bok for alle som vil forstå radikalisering», står det på omslaget.

Forfatterens meritter skaper også forventninger: Hammer står bak en grundig dokumentar om Hassan Dhuhulow – en ung mann fra Larvik som deltok i terrorangrepet på Westgate i Nairobi (2013). I etterordet skriver også Hammer at arbeidet med det materialet lærte ham «å granske ulike påvirkningsfaktorer – psykologiske så vel som religiøse og ideologiske». Forfatteren hadde dessuten regi på fjorårets NRK Brennpunkt-serie «Philips vei til terror». Til sammen bærer alt dette bud om at årets utgivelse setter Manshaus’ livsløp inn i en ny og større sammenheng, fra en erfaren skribent med solid journalistisk teft.

Den nye boka bygger riktignok også på solid kildemateriale. En styrke er at Hammer har fått tilgang på den rettspsykiatriske rapporten til Asker og Bærum tingrett; utdrag fra denne bidrar til å gi den biografiske framstillingen tyngde. Hammer har også kommet tett på Manshaus stemor, familievenner og bekjente fra ulike faser. Men «Terroristen fra Bærum» inneholder få stemmer som ikke allerede er til stede i dokumentaren som er gratis tilgjengelig hos NRK.

Merkelig nok opplyses det ikke om hvorfra forfatteren har intervjumaterialet fra hovedkilder som Manshaus’ stemor, Johannes venninne Catharina og hennes familie. Det forblir uklart om Hammer har foretatt nye intervjuer med de samme kildene, eller nå står bak to dokumentarer som i stor grad bygger på samme researchmateriale. I den grad flere enkeltstemmer enn de vi kjenner fra Brennpunkt introduseres, har ikke Hammer snakket direkte med dem, men hentet sitater fra Aftenpostens podkastserie «Noen å hate» – som også kom i fjor –, og et knippe andre journalisters arbeid.

La leseren velge

Verken sammenstilling av andres, eller resirkulering av eget materiale er problematisk i seg selv. Men boka gir et skinn av å være mer original enn den egentlig er, når forbindelsen til en annen fersk dokumentar aldri redegjøres ordentlig for. Denne milde tåkeleggingen er helt unødvendig i møte med historien om et traume, som mange lesere uansett vil foretrekke å prosessere skriftlig, selv om det foreligger TV- og lydkilder.

Foretrekker en å lære om terroristen fra Bærum i bokform, er dette nødvendig stoff. Men for å gi bredere innsikt i radikalisering generelt og høyreekstrem vold spesielt, burde Hammer inkludert ekspertstemmer. Særlig i forlengelsen av Hammers bruk av den rettspsykiatriske rapporten, savner jeg innblikk i forskning som kan sette Manshaus’ livsløp inn i en større sammenheng – lete etter likhetstrekk og forskjeller mellom ham og andre unge menn som blir deltakere i «terrorstafetten». Slike stemmer kunne gjort boka uunnværlig også for alle som vil ha større innblikk i radikalisering som fenomen, utover enkelttilfellets biografi.