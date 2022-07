Blir det nye Michelin-stjerner til Stavanger?

Mandag samles den skandinaviske kokkeeliten til Michelin-utdeling i Stavanger. Flere lokale restauranter venter spent på om de beholder, mister eller får en av de ettertraktede stjernene.

Den kulinariske stemningen har så vidt rukket å legge seg i Stavanger etter forrige ukes Gladmatfestival, før det gastronomiske søkelyset på ny er rettet mot oljebyen.

Mandag kveld samles nemlig det ypperste Skandinavia har å by på innen mat og kokkekunst, til en særdeles gjev prisutdeling i Stavanger konserthus.

Da er det nemlig duket for selveste Michelin-utdelingen.

Til stede vil den internasjonale direktøren i Michelin Guide, Gwendal Poullennec være, for å presentere de nye nordiske stjernerestaurantene.

– Jeg er veldig takknemlig for at vi kan samle alle kokker og gjester fysisk i Stavanger i år, og at vi kan feire og hylle årets nye stjernerestauranter, kokkene og deres dedikerte team.

– Dette er en perfekt oppvarming til sommerferien i Norden, og vi håper at matentusiaster får muligheten til å oppleve den fantastiske gastronomien, utviklingen og kvaliteten som våre inspektører opplever år etter år, i denne delen av verden, sier han.

Sven Erik Renaa i Stavanger konserthus mandag.

Sven Erik Renaa i Stavanger konserthus mandag.

av Ola Myrset DEL Da er vi ferdig med enstjernere. Altså ingen ny Michelin-restaurant i Stavanger.

av Ola Myrset DEL Óx i Reykjavik, ved kjøkkensjef Thrainn Freyr Vigfusson mottar en stjerne.

av Ola Myrset DEL Da er vi ferdig med enstjenere fra Norge og skal over til Island.

av Thommas Husevik DEL Ny stjerne til Norge og Oslo, hvor Hyde mottar en stjerne. Kjøkkensjef er Matthew North.

av Thommas Husevik DEL Fortsatt i Norge. Bergen-restauranten Lysverket er tildelt en stjerne. Kjøkkensjef Christopher Haatuft. Som så mange andre av kjøkkensjefene her i kveld har også han med seg familien opp på scenen, hvor han mottar den kvite frakken som bevis på å ha mottatt Michelin-stjernen. - Etter noen tøffe år kan vi ikke ta noe av dette for gitt, sier Haatuft.

av Ola Myrset DEL Roger Joya før utdelingen Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

av Thommas Husevik DEL En stjerne går til Oslo-restauranten Schlägergården, ved Bjørn Svensson.

av Thommas Husevik DEL Hot Shop i Oslo er tildelt en Michelin-stjerne Jo Bøe Klakegg er eieren.

av Thommas Husevik DEL Enda en fra Sverige. Denne gangen går en Michelin-stjerne til Knystaforsen. Drevet av Nicolai Tram.

av Thommas Husevik DEL Vi fortsetter i Sverige. En Michelin-stjerne går også til Adam / Albin i Stockholm. Eierne er Adam Dahlberg og Albin Wessman, en duo som har jobbet i lag i seks år i samme restaurant.

av Thommas Husevik DEL Nå skal vi til Sverige. En Michelin-stjerne går til Nour i Stockholm og Sayan Isaksson.

av Thommas Husevik DEL En Michelin-stjerne til restauranten Jatak fra København. Jonathan Tam er innehaver.

av Thommas Husevik DEL En Michelin-stjerne går også til danske Mota. Fra Nykøbing på Sjælland. Eier er Claus Henriksen. Har bare vært åpen i fem måneder. - Jeg er virkelig, virkelig glad, sier Henriksen.

av Thommas Husevik DEL Restauranten Kaskis er også utdelt en Michelin-stjerne

av Thommas Husevik DEL Christina Haukka fra resturanten Kaskis i Turku i Finland stikker av med Somelier Award Foto: Carina Johansen

av Thommas Husevik DEL Jimmy Øien, fra Oslo-restauranten Rest, er vinner av Young Chef Award 2022.

av Thommas Husevik DEL Prisutdelingen er i gang fra Fartein Valen i konserthuset. Salen er fylt opp med forventningsfulle og spente matentusiaster fra hele Norden.

Fakta Michelin-guiden Verdens kanskje aller mest kjente restaurantguide. Første gang utgitt i 1900 i Frankrike av brødrene André og Edouard Michelin for å hjelpe bilister med å finne veien, få service til bilen og et hotell å sove på. I begynnelsen dominerte derfor bilverksteder, bensinstasjoner og overnattingssteder Michelin-guiden, men etter hvert dreide den mer mot restauranter og hoteller. I 1926 introduserte guiden en stjerne for å markere god mat, to og tre stjerner ble lagt til tidlig på 30-tallet. Tre Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å reise til». To Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å ta en omvei for». En Michelin-stjerne gis til en restaurant som er «veldig god i sin kategori». Visse restauranter belønnes med en «Bib Gourmand», som er et nivå under stjernene. Denne utmerkelsen går til restauranter med eksepsjonelt god mat til moderate priser. Les mer

Sven Erik Renaa og restauranten hans Re-naa er en av to Stavanger-restauranter med stjerner i Michelin-guiden. Her fra utdelingen i 2020, da restauranten fikk sin andre stjerne.

Fra to til tre Michelin-restauranter?

Stavanger huser i øyeblikket to restauranter med stjerner i den prestisjetunge Michelin-guiden.

Re-Naa, som fikk sin første stjerne i 2016, før tallet var doblet i 2020, er den ene, og drives av Sven Erik Renaa.

Før utdelingen sier han følgende til Aftenbladet på spørsmål om hvorvidt restauranten venter å enten miste, eller få en stjerne:

– Jeg er ikke bekymret for å miste en stjerne, men tror heller ikke at vi får tre. Det er litt tidlig. Noma ventet i tre år på å få tre stjerner, og vi må også kunne vente litt til, sa han.

Roger Joya før utdelingen i Stavanger.

Sabi Omakase fra Pedersgata, som fikk sin ene stjerne tilbake i 2017, er den andre, og ledes av Roger Joya.

Hans nysatsing, Sabi Enso, er også i kikkerten til Michelin-inspektørene, og har hatt besøk av dem i år.

Til Aftenladet sier Joya at han ikke ser bort fra at det kan vanke en stjerne på den nye restauranten:

– Jeg er ganske spent. Vi har hatt en del besøk av inspektørene i begge restaurantene, tror jeg. De er jo veldig hemmelighetsfulle, og det er ingen som kan vite hva de tenker og bestemmer seg for. Men vi leverer så godt vi kan, og Sabi Enso holder samme høye kvalitet som Sabi Omakase. Begge steder bruker vi gode, lokale og nordiske råvarer og vi har dyktige ansatte. Jeg ser ikke for meg at vi ikke skulle kunne oppnå en stjerne til, sa Joya.