Michelin-utdelingen: Status quo for Stavanger-restaurantene

Det ble verken stjerner i pluss eller stjerner i minus for de to Michelin-restaurantene i Stavanger, Re-Naa og Sabi Omakase. Det ble klart under mandagens prestisjeutdeling i Stavanger.

