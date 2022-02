Fretex Sandnes satser på brukte brudekjoler

Fredag 28.januar åpnet brudekjoleavdelingen på Fretex Sandnes.

I nesten to år har Fretex i Sandnes samlet inn brukte brudekjoler. Nå har de åpnet en egen brudeavdeling og håper det er et marked for kjolene.

