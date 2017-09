JJ Abrams tar over neste «Star Wars»-film

Abrams tar over regien av «Star Wars: Episode IX» etter at Colin Trevorrow hoppet av som følge av såkalte kreative uenigheter, opplyser det Disney-eide studioet tirsdag.

Abrams, som også regisserte «The Force Awakens» fra 2015, den første filmen i den pågående trilogien, skal skrive manuset sammen med Chris Terrio. Terrio vant Oscar for manuset til «Argo» fra 2012.

«Episode IX» er først ventet å komme på kino våren 2019. Men «Star Wars: The Last Jedi» får premiere i desember i år. Regien her er ved Rian Johnson som også har skrevet manus. J.J. Abrams er også med, denne gang blant produsentene.

– Med «The Force Awakens» leverte JJ alt vi hadde håpet på, og jeg er så henrykt over at han kommer tilbake for å avslutte denne trilogien, sier Lucasfilms direktør Kathleen Kennedy.