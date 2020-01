Tone Damli og Didrik Solli Tangen tilbake i MGP-sirkuset

– Jeg gleder meg helt sykt, sier Tone Damli, som nok en gang er MGP-klar. I årets konkurranse møter hun blant andre tidligere vinner Didrik Solli Tangen.

Tone Damli er tilbake som MGP-deltaker og gleder seg stort til å ta del i sirkuset. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Brødreparet Didrik og Emil Solli-Tangen går direkte til den norske Melodi Grand Prix-finalen. Foto: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix.

NRK presenterte artister som skal være med i MGP mandag. F.v.: Didrik og Emil Solli-Tangen, Ulrikke Brandstorp, Tone Damli og Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie. Foto: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Jeg har gjort dette før, så jeg vet jo hva jeg går til. Det er en av de største scenene man kan stå på. Det er en fantastisk plattform for å vise fram musikken sin, sier Damli (31) til NTB.

Sist Damli prøvde seg var i 2009, med låten «Butterflies». Da måtte hun gi tapt for Alexander Rybak og den knallsterke superhiten «Fairytale», som gikk til topps i den internasjonale finalen det året.

I år stiller Damli med låten «Hurt Sometimes», som hun beskriver som en midtempo-låt om et kjærlighetsforhold.

– For min del er det viktigste å gjøre en opptreden som jeg selv er happy med. Så får vi se hvordan det går, sier Damli, som selvsagt ikke legger skjul på at det hadde vært stas å få representere Norge i Eurovision-finalen i Rotterdam i mai.

– Kjempegøy

Med i konkurransen om en gullbillett til den internasjonale finalen, er 24 andre norske artister. Flere av dem er kjent fra både «Stjernekamp» og tidligere års MGP, og det er dermed rom for å se litt tilbake i det som er 60-årsjubileet for musikkonkurransen.

– Det er jo Norges største musikkonkurranse. Og kommer du til Eurovision, så er det verdens største. Det er noe med det å få den muligheten, sier Didrik Solli-Tangen (32) til NTB.

Han gikk til topps i MGP i 2010 med låten «My Heart Is Yours» og endte på en 20. plass i den internasjonale finalen. Det har åpenbart gitt mersmak. I årets konkurranse stiller han sammen med broren Emil Solli-Tangen (28), som heller ikke er et ubeskrevet blad i MGP-sammenheng.

– Jeg var med i 2013 med metalbandet «Gromt», og det var bare helt kjempegøy. Vi hadde det moro fra ende til annen, sier han.

– Gleder meg mer

For Didrik er det en ekstra trygghet å gå inn i sirkuset med broren ved sin side.

– Minnene mine av rampelyset fra sist gang, er at det var veldig skummelt. Fordi jeg visste ikke hva jeg skulle si, og hva jeg kunne si. Det å stå sammen med broren min, og å ha noen å støtte seg på, og diskutere og sparre med, er veldig mye bedre. Jeg gleder meg mer denne gangen, sier han.

Brødrene Solli-Tangens bidrag i årets konkurranse er låten «Out of Air». Sammen med Tone Damli, er de blant fem forhåndskvalifiserte artister som går rett til finalen, mens 20 andre artister må konkurrere om finaleplasser i fem delfinaler.

Stjernekamp-møte

Også Sondrey, kjent fra «Stjernekamp», er blant de forhåndskvalifiserte til årets finale. Dermed er det duket for en mulig ny duell mellom ham og «Stjernekamp»-konkurrent Kim Rysstad, som stiller med låten «Rainbow».

Sistnevnte er blant fire artister fra Sørlandet som skal konkurrere i første delfinale førstkommende lørdag.

I den første delfinalen deltar for øvrig Lisa Børud med låten «Talking About Us», Geirmund med «Come Alive» og Raylee med «Wild».

Delfinalene er sortert på landsdel. Det vil si at det blir én delfinale for artister som representerer Nord-Norge, én for Midt-Norge, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.

Til slutt møtes alle landsdelsvinnerne og de forhåndskvalifiserte låtene i en hovedfinale.

Artistene fra de andre delfinalene er ennå ikke sluppet, og blir sluppet i forkant av hver finale.

