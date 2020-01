Clarice Starling får sin egen TV-serie

Den amerikanske TV-kanalen CBS har bestilt en oppfølger, i TV-serieformatet, av filmen «Nattsvermeren».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det ble massiv Oscar-heder i 1992, til både regissør Jonathan Demme og skuespillerne Jodie Foster og Anthony Hopkins. Nå får Clarice Starling nytt liv. Foto: Foto: AP NTB kultur

NTB

Hovedpersonen blir FBI-agenten Clarice Starling, en karakter vi kjenner godt og som ble legemliggjort av Jodie Foster i filmen «Nattsvermeren» fra 1991.

I oppfølgeren «Hannibal» ble hun spilt av Julianne Moore.

Ifølge The Wrap skal TV-seriens handling settes til 1993 og handle om Starlings liv i Washington D. C. Her er hun med på å jakte på mordere og andre kriminelle.

«Etter mer enn 20 års stillhet har vi æren av å gi stemme til en av Amerikas mest elskede helter: Clarice Starling. Hennes mot og komplekse personlighet har alltid banet vei, også selv om den personlige historien hennes har ligget i mørket», sier produsentene Alex Kurtzman og Jenny Lumet i en felles uttalelse.

«Nattsvermeren» («The Silence of The Lamb») bygger på en roman av Thomas Harris, og filmen ble belønnet med fem Oscar-statuetter.

Blant annet vanket det pris i kategoriene for beste film – og for beste kvinnelige og mannlige skuespillere, henholdsvis til Jodie Foster og Anthony Hopkins. Sistnevnte ble priset for sitt mørke portrett av karakteren Hannibal Lecter.

Publisert: Publisert 13. januar 2020 10:37

Mest lest akkurat nå