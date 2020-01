Frykter for framtiden til verneverdige tradisjonshåndverk

Rogalands eneste lærlingbedrift for glassblåsing kan forsvinne. – Trine Sundts virksomhet er essensiell for yrket, sier Petronelle Gaarder Herbern, prosjektleder i Norgesglass, nettverket for glasshytter.

