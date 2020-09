– Min første sceneopptreden var på Jåtten skole i 1987. Der var jeg hyrde nummer 2

– Nå vet jeg alt om hvor tung en Ford Granada fra 80-tallet faktisk er på rattet, sier Pål Sverre Hagen.

– Det er nesten rart å tenke på nå, ikke sant? Man kunne reise til Sverige. Bare reise, og ikke tenke to sekunder over det. For en bekymringsfri tilværelse. Vi driver jo litt med det. Reiser til og fra Sverige, siden jeg har svensk kone og vi er der en del. Plutselig måtte vi slå oss til ro i Norge.

Les mer om rollen hans i den nye filmen «Dianas bryllup».