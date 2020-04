Fra onsdag kan du levere bøker på biblioteket igjen

Sølvberget har vært stengt siden 12. mars, men fra onsdag 22. april til søndag 26. april kan du levere inn bøker.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra onsdag kan du levere inn bøker i Stavanger igjen. Foto: Anne Sneisen

Alle bøker som innbyggerne i Stavanger har lånt, er forlenget frem til 5. juni. Det betyr at det er ingen som trenger å skynde seg med å levere tilbake det de har lånt.

– Vi trenger å få inn noen av de 56.000 bøkene innbyggerne har lånt i Stavanger, slik at disse klargjøres slik at de lånes av andre. Bøkene må være i karantene i 4 dager før de kan behandles av våre ansatte, så derfor har vi stengt fra 27. april til 3. mai for å klargjøre bøkene. Det er også et smitteverntiltak gjort slik at det skal være trygt for innbyggerne i Stavanger å låne disse bøkene igjen, sier Leder Møteplass Roar Houen på Sølvberget til Sølvbergets nettside.

- Vi forbereder åpning av et minimumstilbud på Sølvberget og bibliotekene på Madla, Rennesøy og Finnøy fra 4. mai. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i løpet av neste uke. Det skal være trygt å låne bøker hos oss, sier Roar Houen.

Bøker som blir levert inn vil være i karantene i 4 dager før de registreres i Sølvbergets systemer. Det betyr at det tar lengre tid enn normalt før lånene forsvinner på innbyggernes bibliotekskonto.

– Hva med smittefare?

– Vi har foretatt de nødvendige risikovurderingene og fått godkjent ordningen fra fageksperter i Stavanger kommune. Dette gjelder både med hensyn til ansatte og publikum. Det skal være trygt for alle. Vi kommer til å følge nøye med på situasjonen og gjøre nødvendige endringer underveis om vi ser det blir behov for det, sier Roar Houen.