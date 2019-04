Ektepar fikk krimpris i Randaberg

Prisen ble delt ut for andre gang, og de nominerte var Jørn Lier Horst: Det innerste rommet, Myriam H. Bjerkli: Stella Polaris og altså Aust/Wessel.

I sin begrunnelse skriver juryen at portrettet av bokas hovedperson gir et godt innblikk i en tøff og taus manns sorg. Den beskriver en mann som ikke alltid har hatt et like godt forhold til sine nærmeste. Boka skiller seg imidlertid fra mesteparten av annen norsk krimlitteratur ved at denne hovedpersonen beveger seg inn på et for oss lesere mer fremmed territorium. Vi møter legen Axel Anker som i en alder av 60 år drar på safariferie i Maasai Mara i Kenya. Snart virvles han inn i et drama med krypskyttere og naturvernere i hovedrollen.

Juryen framhever også bruken av swahiligloser, afrikanske visdomsord og beskrivelser av masaikulturen - dette er glimrende formulert og gjort på en respektfull måte.

Juryen har bestått av Aud Jorunn Aano, Anders Jaarvik, Ida Hovland Gabrielsen og Simen Ingemundsen. Prisen er utformet av Smed Kristiansen.