Fem historier fra Grønland

Niviaq Korneliussen: HOMO sapienne. Roman. 176 sider. Oversatt fra dansk av Kim Leine. Cappelen Damm.

Det er en viss forsinkelse i oversettelsen av denne underlige debutromanen, som ble utgitt allerede i 2014 og som ble nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2015. Den grønlandske forfatteren Niviaq Korneliussen skrev «HOMO sapienne» på grønlandsk først, for så å oversette den selv til dansk, og nå er den altså enda mer tilgjengelig for norske lesere gjennom Kim Leines penn.

I Grøndlands hovedstad Nuuk bor romanens fem hovedpersoner Fia, Inuk, Arnaq, Ivinnguaq og Sara. De får alle sammen ordet gjennom hver sine kapitler. Fia har egentlig alt på stell, hun har blitt samboer og livet skal begynne, men hun klarer ikke å ha sex med kjæresten sin. Inuk er homofil og har flyttet til Danmark i håp om at det skulle være lettere å leve i et mer tolerant samfunn, men det viste seg å være en enkel løsning på en komplisert tilværelse.

Ivinnguaq føler seg født i feil kropp, og prøver å akseptere dette. Det samme må Ivinnguaqs kjæreste Sara, men hun sliter med å forstå hvem hun er oppe i det hele. Til sist er det Arnaq, som ikke har bearbeidet sin traumatiske barndom med misbruk, og som lar forhistorien bli sin identitet, sin sorg og sin unnskyldning for alt som går galt.

De fem er i en brytning der de må håndtere store følelser i et samfunn der det de kjenner på, for mange er tabu. Det er intense prosesser de er inne i, og Korneliussen skriver dem fram med et direkte språk fullt av sprengkraft. Gjennom SMSer, brev, hashtags og notater får vi ulike versjoner av det som foregår i den lille hovedstaden, og tidvis er det nesten vanskelig å skille hvilken historie vi er inne i.

Å gi alle hver sin fortelling er et grep som krever en stilsikker forfatter, og det blir bare delvis vellykket. Korneliussen har ikke fått de fem til å virkelig bli forskjellige mennesker, deres stemmer blir for like til at det blir fem ulike forskjellige historier. Denne innsigelsen til tross, «HOMO sapienne» er en god debutroman om å være ung, på Grønland og egentlig hvor som helst.