Hilde Selvikvåg har mistet stemmen og avlyser på Jærnåttå

Det meldte hun på Facebook klokken 11.15 lørdag.

Her er innlegget hennes:

«Kjære Jærdagen og Jærnåttå❤️Eg hadde gleda meg så enormt te dette. Vår fuste konsert her i 2016 står som en av di mest fantastiske konsertøyeblikkå eg he hatt nogen gong. Då spelte me på B-scenen, og heile Bryne Torg sang med. Eg huske eg hadde frysninga og det va så ufattelig stas å kjenna lyden og støtten frå heimapublikummet mitt.

I år sko me endelig få spela her igjen! På hovedscenen! Meg og bandet he øvt så me aldri he gjort før. Me he gleda oss så enormt! Men itte siste øvelse på torsdag kjente eg at noge nifst va på gang. Eg he våre litt forkjølte, og når eg våkna opp i går va stemmen mesten heilt vekke. He våre sjå alle slags spesialista, men dessverre æ det ingen håp. Me må avlysa Jærnåttå. Eg æ så utruligt lei for det. Tårene trille. For meg æ Jærnåttå så møje meir enn bare en konsert. Eg håbe så inderlig at me en dag får muligheden te å spela for dåkke igjen.

Finaste Jærnåttå, ønske dåkke en fantastiske kveld! ❤️»