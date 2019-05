Erlend Furuset Jenssen fikk Maijazz-pris

I forbindelse med åpningen av årets Maijazz mandag kveld ble en ny musikkpris delt ut. Bates talentpris på 50.000 kroner ble tildelt saksofonisten Erlend Furuset Jenssen av Cecilie Wathne, kommunikasjonssjef i Bate boligbyggelag.

Erlend Furuset Jenssen (1985) kommer opprinnelig fra Lørenskog. Han har fullført en bachelorgrad i klassisk saksofon ved Griegakademiet i Bergen, før han fortsatte med bachelorstudier i jazzsaksofon ved Universitetet i Stavanger, i tillegg til dirigentstudier. Han er nå tilknyttet UiS som masterstudent med jazz som studieretning.

Juryen mener at han har en «spesielt god teknisk kompetanse og en bred bakgrunn som resulterer i et spesielt spennende kunstnerisk potensiale. Erlend har vist seg som en dyktig og moden musiker i en rekke prosjekter på regionens jazzscener. Han har bl.a. medvirket på flere av Bjergsted jazzensembles konserter, samt ved flere anledninger engasjert seg i samspill med medstudenter i konsertserien Blå:Trå. Han beskrives som en moderne musiker i den forstand at han så tydelig ser nytten og realiteten i å beherske og fordype seg i musikk med en sjangeroverskridende innstilling».

MER FRA MAIJAZZ:

Bates talentpris skal tildeles en yngre musikere som studerer musikk, hovedsakelig innenfor jazz/improvisasjon. Prisvinneren skal ha gjort seg bemerket med kunstnerisk potensiale, god instrumentforståelse og egenart. Prisen skal være et tilskudd til utgifter til bolig, for å frigjøre tid/ressurser til å satse på musikken.

Juryen som enstemmig har plukket ut den første vinneren av Bates talentpris, i 2019, er; Cecilie Wathne (kommunikasjonssjef i Bate), Simen Kiil Halvorsen (jazzmusiker og universitetslektor i jazz ved UiS), Helleik Kvinnesland (daglig leder i Stavanger Jazzforum) og Jens Torolf Larsen (avd.-leder dans, jazz og musikkproduksjon og opptaksteknikk ved UiS).