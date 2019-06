Humørlaust og klokt på same tid

1 2 3 4 5 6

Eva Aagaard: Døtre. 218 sider. Tiden.

Mona, ei ganske ung kvinne, tar livet sitt. Vi møter syster Brit og niese Mira som fortel om livet etter sjølvmordet. Hovudtemaet i boka er korleis familien dyssar ned forteljinga om Mona fordi alle er bekymra for at niesa Mira skal bli påverka til å bli som Mona. Denne Mira si forteljing opplever eg som drivande i romanen. Ho er i ein frigjeringsprosess der ho får seg ein eldre kjærast og lagar dekkhistorier for å skjule dette for foreldra som bekymrar seg og sørger etter Monas sjølvmord.

Romanen viser tydeleg kva forfattaren ønsker å undersøke: Tre kvinner i slekt har blitt samanlikna med kvarandre og har skapt identitetar i motsetning til kvarandre. Korleis påverker dette dei? Dette er interessant og svært gjenkjenneleg. Her er mange interessante vinklingar på korleis familiemedlem lagar identitetane sine i forhold til minne, kva far og mor har sagt. Kven er den vakre, kven er den stygge? Kven er den smarte, kven blir forherliga av far, eller er denne forherlinga eigentleg ein stor hemsko?

Romanen følger mest Mira si frigjeringsreise. Eg opplever det som ei lågmælt og uengasjerande historie. Språket er veldig overskya og tretten grader. Her er ulike bilete som eg irriterer meg over:

“Snøen fra yttertøyet smelter ned i gulvteppet og lager mørke flekker. En av flekkene minner litt om et ansikt med en stor munn. De andre ligner på blomster som holder på å åpne seg.”

Samanlikning av smeltevatn! Det er til å få litterær kløe av. Det kan vere at dette biletrike, nomne språket skal vise Miras nomenheit og konfliktskyheit og ungdomspoesi. Men eg syns ikkje det er særleg lesarvennleg. Språket er slett ikkje dårleg. Men eg saknar temperament. Her er heldigvis nokre temperamentsfulle folk. Bestefar Arne kjem med med fleire morosame og triste utsegner som her:

“- Hvis man vil ha ei god kone, bør man ikke velge den vakreste.”

Her er også ein annan slagkraftig kommentar frå tante Mona til niese Mira:

“- Moren din ble voksen. Jeg ble sinnssyk. Du velger selv.”

Forfattaren er difor svært presis i å skildre familieforhold. Eg skulle berre ønske at språket hadde meir variasjon i intensitet og humør. La oss krysse fingrane for at dette kjem i neste bok.