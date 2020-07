Fortsetter å overraske

Lady Gaga har brukt ti år på å bevise at talentet finnes i mange former.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stefani Joanne Angelina Germanotta er Lady Gaga.

Stella Marie Brevik Journalist

Lady Gaga: «Chromatica» (Universal)

Siden debuten har Lady Gaga vært kjent for å eksperimentere, provosere og overraske. «Chromatica» er et album for fansen som har fulgt henne siden begynnelsen.

De to nyeste utgivelsene hennes, «Joanne» og lydsporet til filmen «A star is born», har skilt seg ut fra hennes tidligere utgivelser og vært mer preget av ballader og country-inspirasjon. Sjangeren er ennå pop, men platen er dynket i høypulserende dansegulvmusikk med drum & bass, house og synth i lange baner.

Det skamløse og frie universet hun skapte på tidlig 10-tall har returnert. I samme stil tar hun for seg alvorlige temaer, pakket inn i absurde og oppløftende produksjoner. «Chromatica» har mange spor, og mange kunne blitt kuttet, som for eksempel «Sour candy» med k-pop fenomenet Blackpink. Som jeg mistenker bare er med for å garantere en solid Billboard-plassering; noe albumet fikk.

Men, Lady Gaga har levert det fansen ville ha: Overdådighet, skamløshet og nærhet.

Beste spor: «Rain on me», «Fun tonight» og «1000 doves».