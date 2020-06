Gode strømmetall for Festspillene

På siste festivaldag har Festspillene i Bergen registrert nærmere 450 000 strømminger – i 116 land.

Griegs pianokonsert i a-moll kalles gjerne for Festspillenes signaturverk, og i år var solisten Víkingur Ólafsson med på notene – fra Reykjavik. Foto: Thor Brødreskift

NTB

– Nå er vi slitne, takknemlige og mest av alt utrolig glade for å ha gjennomført et ganske annerledes festspill, hilser Festspilldirektør Anders Beyer via pressemeldingen.

Årets festspill har utspilt seg på internett, og de strømmede konsertene har vært uten publikum i salen, grunnet smittevern. Sammen med konsertene til Einar Selvik, samt Bergen Filharmoniske Orkester med Víkingur Ólafsson og Edvard Grieg Kor, er åpningskonserten et av de mest sette arrangementene hittil.

– At vi har nådd bredt ut internasjonalt er svært gledelig. Samtidig vet vi godt at strømmetall ikke er det samme som publikumstall eller antall solgte billetter, like lite som å se en konsert via en skjerm er det samme som å oppleve den i salen, sier festspilldirektøren videre.

Rundt 230 artister har bidratt til årets festspill.

Onsdag 3. juni er det klart for avslutningskonserten med Oslo-Filharmonien og Leif Ove Andsnes.

– Jeg er ydmyk og glad over at våre støttespillere raskt så verdien i et annerledes festspill, og uten deres vedvarende støtte ville resultatet ha blitt noe ganske annet, understreker Beyer avslutningsvis.