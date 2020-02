Magnus Bokn videre - disse møter han i MGP-finalen

– Ka skjedde? Det er det sykeste eg har opplevd. Nå blir det Bayer, sa Magnus Bokn etter at han vant Vest-finalen i MGP.

Magnus Bokn fra Stavanger blir en av ti finalister i den nasjonale MGP-finalen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

NRK markerer at MGP er 60 år i år. Det gjør de blant annet med å arrangere fem delfinaler før den nasjonale finalen. Lørdag var det klar for den fjerde delfinalen der Vestlandet skulle sende sin representant.

Etter to dueller sto det mellom Magnus Bokn og Nordic Tenors. Til slutt var det en litt forfjamsa Magnus Bokn fra Stavanger som kunne juble over finalebillett.

– Dette er magisk. Hva skjedde nå, sa han da det var klart at han skal til finalen i Trondheim.

– Det er det sykeste eg har opplevd, sa han, og røpet at han ville feire med en bayer.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å lande på en stund ennå. Jeg er så takknemlig for å ha alle disse flinke folka rundt meg. De har gitt meg spillerom slik at jeg kunne fokusere på meg selv og være litt ego i forkant av dette, sa Bokn til VG rett etter sending.

3 x talentshow

Magnus Bokn (25) var allerede som 13-åring i gang med sin musikalske karriere. I Stavanger vil noen kjenne igjen Bokn som vokalist i bandet Royal Oil, og senere i bandet Adopting Peter.

I årene som fulgte var han hyppig å se på tv gjennom sin deltakelse i Idol i 2011 og 2013. Som han selv sa under delfinalen: Han har bachelor i talentshow på tv. Bokn har også vært på turné med kjente Stavanger-navn som Tommy Fredvang, Izabell og Stavangerkameratene.

I 2017 var han med i The Voice. Her imponerte han gjennom flere runder, og i etterkant har hans auditionsang «Girls Just Want To Have Fun» oppnådd over 3.500.000 streams på Spotify og Youtube.

Innspillingen ble dessuten tildelt en 19. plass i «Olympics of Singing».

MGP-sangen hans er laget sammen med et par virkelig rutinerte rever i MGP-sammenheng: Låtskriver og fiolinist Alexander Rybak og låtskriver/produsent JOWST. Begge har gått til topps i den norske finalen, og Rybak har som kjent vunnet hele sulamitten.

Flere lokale representanter

I år er det 25 låter og artister som kjemper om gullbilletten til Eurovision. Aldri før har så mange låter deltatt i en norsk MGP-utgave. En jury har allerede plukket ut fem låter til finalen 15. februar. Resten plukkes ut i fem delfinaler. Hver landsdel får hver sin delfinale, med artister som representerer Nord, Midt-Norge, Vest, Øst og Sør. Kun én artist går videre fra hver delfinale.

I lørdagens Vest-finale hadde Magnus Bokn konkurranse av Hege Bjerk fra Sandnes, Oda Loves You (Oda Evjen Gjøvåg) fra Bergen og Nordic Tenors, består av tenorene Sveinung Hølmebakk (Karmøy), Jan-Tore Saltnes (Holmestrand) og Roald Haarr (Vigrestad, Jæren).

Fakta MGP TV-seerne stemmer frem én finalist fra hver semifinale, mens en fagjury ledet av prosjektleder Stig Karlsen, har plukket ut de fem siste finalistene.[ De fem forhåndskvalifiserte finalistene presenteres i hver sin delfinale for å sikre lik sendetid på samtlige ti finalister. Seerne kan kun stemme via NRK.no. Til sammen blir det ti deltakere i finalen 15. februar, og det er norske tv-seere som kårer vinneren. Vinnersangen får representere Norge i Eurovision Song Contest 2020 i Nederland.

