Torkil Damhaug står på scenen. Blikket hans veksler mellom å se ut over salen, og å titte ned i det flere sider lange manuset. Samtidig som den ene hånda hans beveger seg i rolige sirkler, leser han kontrollert årets åpningsprolog for Krimfestivalen 2019 i Oslo der han er festivalforfatter.

– Hvem er de som skriver disse makabre historiene? Man skulle tro det var en stor gruppe hensynsløse ondsinnede personer som sto bak. Ingenting kan være mer feil.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Cappelen Damm-huset i Akersgata er spekket med forventningsfulle mennesker. Blant dem sitter 65 krimroman-forfattere. På de fremste stolradene sitter krimforfattere som Anne Holt, Unni Lindell, Jørn Lier Horst og Tom Egeland. De ligger alle på toppen av inntekts- og skattelistene blant forfattere. Alle er ivrige skribenter av uoppklarte drap og blodige scener.

Tjente 26 millioner kroner

Jo Nesbø har desidert høyest inntekt blant krimforfatterne. I 2017 tjente han nærmere 26 millioner kroner. Nesbø har skrevet serier om kriminaletterforskeren Harry Hole og barnebøker om Doktor Proktor.

Rett under ham på skattelista kommer kriminalforfatteren Jørn Lier Horst, som samme år tjente nesten 10 millioner kroner. Under dem kommer krimforfattere som Anne B. Ragde, Anne Holt og Tom Egeland. De hadde alle en inntekt på mellom 2 og 3 millioner kroner.

Her er inntekstlisten for norske forfattere fra 2017 - dominert av krimforfattere:

Inntekt Skatt Jo Nesbø 25.856.144 14.325.147 248.018.613 Jørn Lier Horst 9.873.325 4.813.325 5.614.478 Anne B. Ragde 2.983.059 1.438.700 1.900.010 Anne Holt 2.911.073 1.384.343 6.023.414 Tom Egeland 2.088.678 969.314 1.763.343 Jan Kjærstad 1.698.370 787.696 6.012.964 Karin Fossum 1.392.732 644.841 9.267.443 Unni Lindell 1.224.485 557.304 5.576.674 Kilde: NRK.no

Kan bli rik dersom en lykkes

På Litteraturhuset i Oslo sitter også professor i litteraturvitenskap Hans Hanssen Skei.

– Statistikken viser at bortimot 45 prosent som kjøpes og lånes av skjønnlitteratur, er krim og spenning. Det er voldsomt, sier Skei.

Ifølge Skei er det få forfattere under 40 år som debuterer med krim, og at det er relativt nytt at forfattere begynner med å skrive krim uten å først ha skrevet annen litteratur. Han begrunner det med at det er mulig å leve av å skrive krimbøker, og at en til og med kan bli rik dersom en lykkes.

Han legger til at det selvfølgelig bare er noen få som faktisk blir rike. Videre sier han at det i dag satses høyt på krim, og at det hele tiden letes etter nye navn og nye bestselgere.

En annerledes leseropplevelse

Knut Gørvell er salgs- og markedsdirektør i bokforlaget Cappelen Damm. Han tror krimbøker er populære fordi de trigger en leseopplevelse som er annerledes enn for annen skjønnlitteratur, krimmen dekker lesernes behov for spenning og leseglede.

– Tror du folk kjøper mye krim fordi de liker det best, eller fordi det er godt markedsført?

– Jeg tror det er fordi de liker det best. Vi merker jo ofte at hvis du markedsfører noe folk ikke vil ha, så tar ikke salget av, selv om vi bruker masse penger.

Gørvell sier videre at det nok er en sammenheng mellom krimlitteraturens kjøpekraft og markedsføringen. Hvis noe selger godt, brukes det mer penger på produktet. Han kaller det en selvforsterkende spiral.

Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Det er ganske mange forfattere som drømmer om å selge stort, og dermed prøver seg på krim. I fjor ble cirk 50 krimbøker publisert på norsk, men bare noen få selger mye. De aller fleste krimforfatterne selger ganske dårlig.

Vil holde fast med støtteordninger

I tillegg til å være forfatter er Torkil Damhaug psykiater, han har tidligere vunnet Riverton-prisen to ganger. Damhaug poengterer at offentlige støtteordninger er veldig viktige for norsk litteratur.

– Vi er et lite språkområde, og en kulturnasjon må støtte opp under litteraturen sin. Hvis det bare skal være lønnsomhet som gjelder, er vi ille ute.

– Litteraturtilbudet blir smalt og ensrettet, dersom man bare skal publisere bøker med forventet høye kjøpertall. Jeg er veldig for å holde fast ved støtteordninger for mange av de forfatterne som ikke nødvendigvis når et stort publikum. Den litteraturen kan også være veldig viktig.

Må stille høye krav til krimlitteraturen

Krimforfattere er kjent for å være produktive i sine serier bestående av forvirrede politimenn og alkoholiserte etterforskere. Blant annet har forfatter Jørn Lier Horst skrevet over 30 bøker på fem år. Torkil Damhaug mener at man må stille like høye krav til krimlitteratur som annen skjønnlitteratur.

Braastad, Audun / NTB scanpix

– For meg er ikke krimlitteraturen noe annerledes enn annen skjønnlitteratur. Den skal være like godt skrevet, med like gode persontegninger. Det at man stiller større krav til krim i dag, synes jeg er en god ting.

Tror krim treffer folk

Torkil Damhaug tror det er flere grunner til at krim blir solgt mer enn andre sjangere.

– Selvfølgelig har det nok noe med markedsføringen å gjøre, at man satser på krim og gjør denne litteraturen godt synlig i bokhandlene. Men jeg tror også det er noe grunnleggende ved krim som treffer folk.

Han beskriver krimlitteraturen som en tydelig historie, som utvikler seg jevnt med en stigende spenning, ulike vendepunkter og overraskelser, der ting ikke viser seg å være slik en først trodde.

– Det er nok en fortellermåte vi som lesere opplever som veldig tilfredsstillende. De fortellingene der du blir fanget av historien. Det er blant annet dette grunnleggende oppbygningsmønsteret krimmen holder fast ved, som appellerer til folk.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Et pustehull

Professor Hans Hanssen Skei tror grunnen til at den norske befolkningen leser så mye krim, er at den har en tendens til å være mer leselig og lett å forstå.

– Det forklarer nok min interesse for krim, og arbeidet jeg har gjort for sjangeren opp igjennom årene. Det er kanskje for å slippe unna den andre, seriøse, vanskelige, modernistiske litteraturen.

Som professor i litteraturvitenskap har Skei hovedsakelig daglig jobbet med modernistisk litteratur i 30 år. Ved siden av arbeidet som professor, har Skei arbeidet spesielt med kriminallitteraturen, både som forsker, kritiker og formidler. Han beskriver krimlitteraturen som et personlig pustehull.

– Jeg var omtrent alene om å bry meg om krimlitteraturen som professor. Jeg hadde en forgjenger og ingen etterfølger, sier Skei.

Han har sine tanker om hvorfor krimlitteraturen er så populær.

– Enkelte sier det er fordi folk ikke lenger kan lese, men så langt vil ikke jeg gå.