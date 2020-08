Hardkokt Oslo Noir fra mellomkrigstida

KRIM: Langsom og litterær krim som det er en nytelse å lese.

Kjell Ola Dahl skriver langsom og litterær krim som vår anmelder nyter. Foto: Oda Berby

Marit Egaas Stavanger

Kjell Ola Dahl: Assistenten. Krim. 411 s. Aschehoug.

Jack Rivers er litt av en fyr. Han har sjarm, stil, mot, rettferdighetssans og handlekraft, og i tillegg er han en pikenes Jens. I åpningsscenen flykter han fra politiet i en T-Ford over jernbanebroa på Minnesund. Det er 1924 og forbudstid, og han leverer ulovlig sprit. Det er bare et tidsspørsmål før han blir tatt.

Så hopper vil til 1938 der tidligere politietterforsker, nå privatoppdager Ludvig Paaske sitter på kontoret i Majorstuhuset i Oslo. Inn kommer en rik og vakker kvinne som mistenker mannen for å være utro og engasjerer Paaske til å skygge ham. Paaske og hans assistent Jack Rivers, som har lagt sin kriminelle fortid bak seg, setter i gang. Oppdraget fører dem inn i tyske sirkler i Oslo, der Gestapo opererer i hemmelighet. Videre til militante havnearbeidere som støtter de røde i den spanske borgerkrigen, og som ønsker å hindre frakt av tyske våpen til fascistene. Og ikke minst møter Jack igjen flere bekjente fra sin fortid som kriminell, blant andre arbeiderjenta Amalie, nå tysk overklassefrue, og bedriftseier og tidligere spritsmugler Arvid Bjerke og hans vakre kone Julie.

Kjell Ola Dahl (f 1958) debuterte i 1993 med kriminalromanen «Dødens investeringer». Dette var første bok i serien om politietterforskerne Gunnarstranda og Frølich. I 2000 fikk han Rivertonprisen for «En liten gyllen ring» og i 2015 fikk han både Rivertonprisen og Brageprisen for «Kureren». Årets bok er en frittstående historisk krim med privatoppdager Ludvig Paaske og hans assistent Jack Rivers i hovedrollene. Boka er på mange måter en hylles til hardkokt amerikansk krim med tøffe menn, vakre kvinner, raske biler og hardslående replikker. Samtidig er det en modernisering av sjangeren, for mennene er ikke så tøffe når det kommer til stykket, og de er preget av tvil og grublinger og gjør mange dårlige valg. De vakre kvinnene er ikke bare dekor, de er både utspekulerte og handlekraftige. Romanen tegner et interessant portrett av Oslo i mellomkrigstida med parallelle handlinger i 1924 og 1938. Den første perioden er preget av forbudstid, fattigdom, arbeidsledighet og klassekamp. I 1938 skaper den spanske borgerkrigen stort engasjement blant norske arbeidere. Nazismen kommer stadig nærmere, og tysk politi operer i hemmelighet på norsk jord.

Dahl skriver langsom, litterær krim som det er en nytelse å lese. Han bruker sjangeren til å reflektere rundt ondskap, grusomhet, vanskelige valg og konsekvensene hvis man velger feil. De som tilhører arbeiderklassen har taperens stempel i pannen, og få muligheter til å komme seg opp og fram.