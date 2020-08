Tøysete trafikkthriller

«Unhinged» henger ikke på greip, men er spennende nok i all sin usannsynlige gru.

Russel Crowe spiller en psykopat som går usedvanlig langt for å hevne seg på en kvinne som tutet på ham i et veikryss. Foto: Skip Bolen

Kine Hult Journalist

Unhinged

Skuespillere: Russell Crowe, Jimmi Simpson, Caren Pistorius, Gabriel Bateman. Sjanger: Thriller. Regi: Derrick Borte. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 15 år.

Det er på ingen måte uvanlig å bli rasende i trafikken, og det er ingen mangel på ting å hisse seg opp over, hvis man har anlegg for sånt. Idioter som ikke bruker blinklys, farlige forbikjøringer, bilister som er mer opptatt av mobiltelefonen enn av å følge med på veien, folk som kjører for sakte, egoister som sniker i køen, trafikkork når du allerede er sent ute. Noen av oss vil antakelig få forhøyet puls bare av å lese denne lista. Og så har du de som det klikker fullstendig for. I «Unhinged» blir en ung mor (Caren Pistorius) utsatt for en av dem, når hun kommer i skade for å tute litt aggressivt på en bil som blir stående stille foran et grønt lys. I bilen sitter en i overkant ustabil fyr, spilt av en for anledningen ganske omfangsrik Russel Crowe. Filmen har en del likhetstrekk med «Falling Down» fra 1993, men i «Unhinged» blir antagonistens galskap avslørt og forklart allerede i de innledende scenene. Så i stedet for å følge ham på hans vei inn i sin mentale kollaps, dreier handlingen seg om hans tilfeldige offer, Rachel, som altså tutet på ham i et veikryss, fordi hun var sent ute til å levere sønnen på skolen.

Endimensjonale figurer

Mangelen på karakterutvikling er et av mange problemer med denne filmen. Det er sikkert enkelt å sette en fullblods psykopat inn i en skurkerolle som denne, hvis målet bare var å lage en heseblesende actionthriller spekket med råkjøring, brutal vold og ting som eksploderer. Men innledningsvis kan det virke som om regissør Derrick Borte også prøver å fortelle oss noe om hvor hva det gjør med mennesker å leve i stressende omgivelser hvor trafikkproblemer bare er toppen på en kransekake av uoverkommelig press, og hvor folk filmer forbrytelser med mobilen i stedet for å bruke den til å ringe etter hjelp.

Logiske brister

Om man ønsker å reflektere over denslags, har man åpenbart kjøpt billett til feil film. Men hvis man foretrekker en gammeldags, sterkt overdreven historie om ondskapen som jakter på et utvalgt offer, er det bare å lene seg tilbake og prøve å overse alle de logiske bristene og alle de usannsynlige vendingene som bare er der for at filmen ikke skal stanse etter en liten halvtime, slik den ville gjort om politiet hadde vært i nærheten av å fungere. Her kan derimot en fyr som nettopp har drept eks-kona og hennes nye mann for så å bli etterlyst offentlig, rase rundt i sin lett gjenkjennelige bil i timevis, mens han skader og dreper uskyldige og forårsaker den ene spektakulære trafikkulykken etter den andre.

Russel Crowe har ikke all verden å spille på når han skal framstille en såpass endimensjonal figur som dette, men han overbeviser like fullt i jobben. Men dette redder ikke «Unhinged» fra å framstå som en slags b-film med a-budsjett. Det funker til sin bruk, men går fort i glemmeboka.