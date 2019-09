Tidsvitne frå 22. juli har skrive ein leseverdig roman

1 2 3 4 5 6

Aina M. Ertzeid: 15.25. Roman. 310 sider. Forlaget Oktober.

“15.25” er ein roman som handlar om terroråtaket på Høyblokka 22. juli 2011. Forfattaren opplevde sjølv terroråtaket i Høyblokka. Dette gjer meg forferdeleg imponert og nysgjerrig. Klarer Ertzeid å bruke ei slik erfaring til å skrive god litteratur? Vi følger Agnes på arbeidsplassen under og etter terroråtaket. Spørsmålet blir fort: Korleis handterer Agnes 22. juli, og kvifor taklar ho det som ho gjer?

Agnes klarer ikkje å sove i senga. Ho har eit tidkrevjande rituale når ho skal ut av leilegheita med sjekking av lys, vannkraner, kokeplater. Ho får panikk i heis. Ho dyttar bort folk som vil klemme og danse. Når ho sit på T-banen ser ho for seg døde folk og vridde metallstenger. Ho kjenner seg framandgjord under minnestunder og markeringar og føler seg beglodd; vurderer om sin eigen oppførsel er “korrekt”. På jobben blir ho etterkvart ein møteplagar som er kritisk til leiinga sine handteringar. Ho syns folk er altfor opptekne av å kome seg vidare etter 22. juli.

«Mer typisk seg selv»

“Personlighetstrekkene blir bare forsterket, mener Thomas. Personlighetstrekkene blir bare forsterket, alle blir mer typisk seg selv.”

Dette seier ein kollega til Agnes, om korleis folk blir etter ei slik sjokkarta oppleving. Det er som om romanen følger dette synet. Ein ting er at personligheita blir tydelegare etter eit sjokk; ein annan ting er vel også at vilkårå rundt enkeltmennesket kjem tydeleg fram. Har ein folk som kan stille opp og hjelpe? Agnes har lite av dette. Ho er eit svært einsamt menneske med veldig få folk rundt seg.

Eg likar dei nitidige skildringane frå Agnes sitt arbeidsmiljø. Her møter vi opportunisten Jonas, den unnvikande Frode, den snille men kanskje litt slue Hilde. Statsråden som både er sympatisk og rasistisk. Særingen Hugo som Agnes forelska seg i. Og den døde vakre blonde snille Charlotte som Agnes skammar seg over er død. I bakgrunnen lurer Agnes sin groteske barndom med omsorgsvikt på alle plan. Ein skjøner veldig godt kvifor Agnes taklar ting best på eigehand.

Held verda saman

Boka dabbar litt av etterkvart. Ertzeid kunne skrive ut forteljinga på ein litt meir dynamisk måte. Det blir litt for mykje like hendingar på slutten mot ei slags venta mental forbetring. Så kjem psykologen, onkelen i Amerika snakkar nært til Agnes, og Agnes vurderer å få seg hund. Litt for uinteressant etter min smak.

Ertzeid er best når ho skildrar korleis Agnes har det med andre folk. Eg les Agnes som eit ganske øydelagd menneske som held verda saman med høg fagleg kompetanse, ei sterk lengt etter kjærleik og eit nådelaust blikk på folka rundt seg. Eg les denne boka litt med age fordi eg syns den er veldig god. Eg håpar at “15.25” blir lesen nøye av veldig mange folk i veldig lang tid framover.