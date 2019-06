Dystert bilde av kriminelle fattig-Sverige

Goliat

Sjanger: Drama. Nasjonalitet: Sverige 2018. Regi: Peter Grönlund. Skuespillere: Sebastian Ljungblad, Joakim Sällquist, Davina Robinson. Lengde: 1 time 28 min. Aldersgrense: 12 år. Kinopremiere: 28. juni.

Når samfunnet du lever og vokser opp i er håpløst. Når familien din har mistet håpet for lenge siden og lagt seg til sin egen, kriminelle justis. Når både arv og miljø jobber mot deg. Hvor stor er da sjansen for at du selv har håp om et annet og bedre liv?

Alt taler for at 17 år gamle Kimmies framtid også er håpløs. Hjørnesteinsbedriften er nedlagt for lenge siden. Verken foreldrene eller deres omgangskrets har jobber. Faren er narkolanger og yrkeskriminell, moren er ufør. De to småsøsknene er utrygge, men har fortsatt evnen til å leke og drømme. Kimmie er i ferd med å miste sin.

Håper på læringplass

Det finnes glimt av varme, samhold og kjærlighet i Kimmies familie, men å overleve nok en dag kommer alltid først. De har en dyp mistro til offentligheten, enten det er politi eller sosialtjenesten.

Et lite håp er vekket i Kimmie. Han kan få en ubetalt lærlingplass i en annen by, med gode muligheter for fast jobb etterpå.

Men så blir faren Roland kalt inn for å sone nok en dom for sin kriminelle virksomhet. Hva skal familien leve av da? Mor kan ikke jobbe. Dermed faller ansvaret på Kimmie. Foreldrene synes begge at det enkleste er at han overtar farens jobb som langer og blir del av farens kriminelle nettverk.

Hva skal Kimmie velge? Skal han overlate mor og søsken til forsorg og utkastelse for å følge sin egen drøm? Eller skal han gi avkall på sin egen framtidsdrøm, følge familietradisjonen og blir proff kriminell som faren?

Filmens premiss forutsetter at det ikke finnes andre alternativer enn disse to, og at dette traurige, lille stedet i fattig-Sverige nærmest er avsondret fra resten av verden. Det svekker den samfunnskritiske troverdigheten.

Til gjengjeld er både miljøet, med sitt både fysiske og mentale forfall, skildret sårt og sterkt og til troende. Også i velferdsstaten Sverige vokser forskjellene, og statistisk små og marginale grupper faller alvorlig utenfor.

Amatørskuespillere

Regissør Peter Grönlund har besatt de aller fleste rollene med amatørskuespillere, mange av dem hentet fra relevant miljø, noe som bidrar stort til den hardkokte kynismen som driver spenningen. Men også intenst sterkt til den sårbarheten som alltid finnes innerst inne.

Og det er først når Kimmies valg endelig blir tatt at du virkelig forstår hvor sterk denne filmen er.