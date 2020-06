Blant det beste vi har

Fire, flotte sanger skapt i en tragisk periode.

Olav Larsen under en internett-konsert i påsken. Foto: Pål Christensen

Geir Flatøe Journalist

Olav Larsen: «Isolation blues & other songs of hope» (Olav Larsen)

Det lages i overkant mange sanger om virus i disse dager, men en av de beste kommer fra Ganddal i Sandnes og heter «Corona blues».

Olav Larsen går tilbake til 60-tallet og henter inspirasjon fra Phil Ochs, en fabelaktig protestsanger som tok livet av seg i 1976, 35 år gammel. Han assosieres dermed med tragisk død, men det er styrken i musikken som Larsen har vært ute etter. Teksten flyter dessuten like lett som hos Ochs.

Han plusser på med tre andre viser født av Covid-19, men uten holdbarhetstid. «I miss my friends», «Stuck at home» og «Woke up this morning» kunne vært sunget mens Corona ennå var et sted, en bil, jordbær, øl, en del av penis, den ytterste del av solas atmosfære eller hva som helst annet enn et virus. Og de kan fortsatt synges når verden er i gjenge igjen, for ensomhet vil alltid være en del av livet.

Larsen lister opp hele 25 folk som spilte og sang sine deler hjemme, før det hele ble sydd sammen til noe som rett og slett er imponerende bra.

Beste spor: Alle.